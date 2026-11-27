Le mode « Activité sur le radar » dépend d’un radar connecté. Sans lui, la Varia Vue filme en continu. Le réglage à vérifier et le correctif de l’Edge MTB.

Vous avez choisi « Activité sur le radar » pour que votre Garmin Varia Vue ne filme pas toute la sortie ? Si aucun radar n’est connecté, la caméra revient à un enregistrement continu. Ce comportement est prévu par Garmin. Il peut expliquer des vidéos plus longues que prévu sans démontrer une panne de la caméra.

Un correctif concerne également les utilisateurs de l’Edge MTB : Garmin indique que sa version 33.22 répare le mode d’enregistrement « On Radar Activity » de la Varia Vue. Avant de multiplier les changements de réglages, il faut donc distinguer le fonctionnement normal sans radar d’un problème logiciel.

Le réglage dépend d’un autre appareil

Le manuel français de la Varia Vue distingue trois modes. En « Permanent », la caméra filme dans sa boucle vidéo. En « Activité sur le radar », le déclenchement dépend de la détection d’une menace par un radar Varia connecté. Sans connexion à ce radar, elle filme de nouveau en continu.

Le réglage exige donc une connexion à un radar compatible, en plus de la caméra. Posséder la Varia Vue et sélectionner ce mode ne suffit pas si le radar attendu reste déconnecté. Le manuel ne fournit pas, dans cette rubrique, une liste exhaustive de radars : vérifiez la compatibilité de votre configuration auprès de Garmin.

Avant une sortie, vérifiez que le radar prévu pour cet usage est bien connecté. Le nom de la gamme Varia ne garantit pas à lui seul que chaque appareil offre les mêmes fonctions. Il faut contrôler la compatibilité de l’ensemble caméra, radar et compteur, plutôt que déduire une liaison de la seule présence d’une lumière allumée.

Voici le chemin dans l’application Varia

La procédure française officielle passe par les réglages de l’appareil dans Varia :

Ouvrez l’application Varia et sélectionnez l’icône de l’appareil en haut de l’écran d’accueil. Choisissez Configuration de la caméra, puis Mode d’enregistrement. Sélectionnez Activité sur le radar si vous souhaitez le déclenchement lié au radar compatible connecté.

Ne choisissez pas « Désactivé » pour obtenir le même résultat : ce troisième mode coupe l’enregistrement ordinaire de la caméra. Le manuel lui réserve cependant des possibilités d’enregistrement manuel et d’incident. Il ne faut donc pas confondre l’arrêt de la boucle habituelle avec une garantie qu’aucune vidéo ne pourra être enregistrée.

Sur l’Edge MTB, vérifiez aussi la version 33.22

Le bulletin officiel de l’Edge MTB mentionne explicitement le correctif Varia Vue. Il indique un déploiement à 100 % au 19 novembre 2026, avec installation par Garmin Express ou Garmin Connect Mobile. La fonction existait avant cette version ; la note annonce sa correction, pas sa création.

Ce numéro concerne l’Edge MTB. Ne cherchez pas à l’appliquer à un autre compteur : les versions diffèrent selon les gammes. Après une mise à jour, contrôlez à nouveau le mode choisi et la connexion du radar avant de juger le comportement de la caméra.

Ce mode ne promet pas la même économie sur tous les trajets

Garmin recommande surtout l’enregistrement lié au radar pour les routes peu fréquentées. Dans un trafic urbain dense, les déclenchements répétés peuvent limiter son intérêt pour l’autonomie. Le fabricant ne donne pas ici un pourcentage universel de batterie gagné.

Enfin, ce réglage sélectionne les séquences à partir des détections du radar arrière ; il ne revient pas à filmer en permanence tout ce qui se déroule devant le vélo. Choisissez-le selon les images que vous souhaitez conserver. Aucun essai d’autonomie ni comparaison de séquences n’a été réalisé par Menow pour ce guide.