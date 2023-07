Garmin : Nouvelle mise à jour Beta pour plusieurs smartwatches

Garmin, le leader de l’industrie des montres connectées, déploie une myriade de mises à jour pour ses smartwatches haut de gamme, Fenix 7, Fenix 7X Enduro 2, Epix 2, Epix 2 Pro Quatix 7 et Marq 2. Cette avancée s’effectue à travers une nouvelle version Beta, dotée de plus d’une douzaine de correctifs. Lisez la suite pour découvrir les détails de cette évolution passionnante.

Mise à jour de la version Beta 14.24 de Garmin

Garmin a dévoilé la version Beta 14.24 pour une variété de smartwatches. Lancée après la version Beta 14.23, cette nouvelle construction se concentre sur la résolution des bogues existants, avec l’introduction de quelques nouvelles fonctionnalités en bonus.

L’engagement de Garmin dans son cycle de Beta Public

Poursuivant avec détermination son cycle de Beta Public actuel pour la série Fenix 7 et ses homologues, Garmin a récemment relancé son programme Beta avec la version 14.23. Pour rappel, la version Beta 14.23 apportait 45 changements pour les smartwatches des séries Fenix 7, Fenix 7X Enduro 2, Epix 2, Epix 2 Pro Quatix 7 et Marq 2. Comme à son habitude, Garmin a regroupé divers correctifs de bogues, dont plusieurs se concentrant sur l’application Tides. Cependant, l’entreprise a également ajouté diverses nouvelles fonctionnalités, telles que la sauvegarde et la restauration des paramètres de l’appareil.

Comparaison avec la nouvelle version Beta 14.24

En comparaison, la nouvelle version Beta 14.24 contient 13 changements, principalement liés à des correctifs de bogues. Selon Garmin, la mise à jour résout des problèmes liés au non téléchargement des données de fréquence cardiaque dans certaines circonstances et des problèmes de scintillement de l’écran, parmi d’autres bogues. De plus, la version Beta 14.24 ajoute de nouveaux cadrans de montre et un dessin d’arbre pour le golf sur la Marq 2, ainsi qu’un support de guide d’énergie dans le widget de course pour toutes les smartwatches éligibles. Vous pouvez trouver le journal des modifications complet de la version Beta 14.24 ci-dessous.

Des fonctionnalités supplémentaires à venir

Garmin ajoute qu’il intégrera finalement plus de fonctionnalités à son activité de jeu, qu’il a présentée dans la version Beta 14.23. La société n’a pas précisé quand ces fonctionnalités supplémentaires seront disponibles publiquement. Pour plus de détails, y compris de nouvelles instructions d’installation de fichiers secure_config et des explications sur pourquoi la version Beta 14.24 n’est pas disponible sur le Marq Aviator Gen2 et le Tactix 7, veuillez consulter le post de forum de Garmin.

Ajout de nouveaux cadrans de montre à Marq 2 (Note : vous devrez aller à Ajouter Nouveau et parcourir les options de disposition pour voir ceux-ci)

Ajout du support du guide d’énergie au widget de course.

Ajout du dessin d’arbre au golf sur Marq 2.

Correction du problème avec l’écran tactile ne fonctionnant pas lorsque le rétroéclairage est éteint sur les appareils de la série fenix 7.

Correction du problème provoquant le non téléchargement des données de fréquence cardiaque après une natation.

Correction du problème pouvant causer des données météorologiques obsolètes.

Correction du problème avec le golf Plays Like utilisant des données météorologiques obsolètes.

Correction d’un éventuel scintillement de l’écran lors de l’utilisation des cadrans de montre Connect IQ.

Correction d’un éventuel arrêt sur la carte météo.

Correction d’un éventuel problème d’interface utilisateur avec le début du dessin du champ de données du graphique.

Correction du problème de flux d’interface utilisateur après la suppression d’un entraînement.

Correction du problème d’interface utilisateur avec les éléments de menu lors de la création d’une activité multi-sport personnalisée.

Mise à jour de l’interface utilisateur d’alerte de rythme.