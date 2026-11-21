Garmin ajoute des options de récupération à l’écran lorsque l’Instinct 3 ne répond plus. Cette nouveauté figure dans le logiciel stable 16.12, accompagné de correctifs touchant les activités, le calendrier et les messages. L’intérêt est concret : la montre peut proposer une issue à un blocage, plutôt que laisser son propriétaire face à un affichage figé.

Une version stable, distribuée progressivement

Dans son annonce du logiciel 16.12, Garmin indique un déploiement par étapes. Le taux annoncé était de 50 % au moment du message. Ce chiffre décrit l’avancement de la distribution, pas une disponibilité garantie sur toutes les montres françaises.

Attention aux variantes : l’annonce concerne les Instinct 3 et Crossover AMOLED, avec des changements propres aux versions Solar ou AMOLED. L’Instinct E apparaît dans l’intitulé d’une partie du journal des modifications, mais cela ne suffit pas à confirmer que son exemplaire reçoit dès maintenant le même fichier.

Ce que l’aide à la récupération ne garantit pas

Garmin décrit l’apparition d’options à l’écran quand l’appareil ne répond pas. Le fabricant ne détaille pas, dans ce journal, chaque choix proposé ni les circonstances exactes de son déclenchement. Il serait donc prématuré de donner une combinaison de boutons ou de promettre la récupération de toutes les données d’une activité interrompue.

Une fonction de secours ne prouve pas non plus que toutes les causes de blocage ont disparu. Pour une sortie importante, la bonne vérification reste de synchroniser les activités précédentes, puis de faire une activité courte après l’installation : démarrage, enregistrement, sauvegarde et transfert vers Garmin Connect.

Calendrier, entraînements et DogTrack : les autres changements utiles

Le correctif réduit un ralentissement du calendrier et traite un plantage possible au lancement d’un entraînement depuis une application Connect IQ. Le pointeur DogTrack doit également mieux s’actualiser. La détection des vagues en surf est améliorée sur les variantes mentionnées par Garmin. Sur les modèles AMOLED concernés, le formatage de menus Connect IQ et l’affichage de longs messages Messenger sont corrigés.

Le journal ajoute aussi des profils et données liés aux chiens. Leur intérêt dépendra des activités pratiquées ; les corrections de stabilité concernent un usage plus général.

Synchronisez la montre avec Garmin Connect pour sauvegarder les activités déjà terminées. Consultez la rubrique d’informations système de la montre et relevez sa version logicielle ainsi que sa variante exacte. Si la mise à jour 16.12 est proposée, lancez-la avec une charge suffisante, avant une période où vous n’avez pas besoin de la montre. Après redémarrage, vérifiez le numéro installé et effectuez une courte activité d’essai.

Si rien n’est proposé, le déploiement progressif peut l’expliquer. Il ne faut pas installer un fichier destiné à une autre variante pour gagner quelques jours.