Un compteur connecté peut sonner ; un Edge hors de portée peut laisser une dernière position connue. Voici les deux recherches et leurs limites.

Garmin Connect peut faire sonner un Edge resté à portée du téléphone, ou afficher la dernière position connue de certains compteurs. Ces deux recherches répondent à des situations différentes : retrouver l’appareil glissé sous un sac, ou identifier l’endroit où commencer à chercher après une sortie. La seconde ne permet pas de suivre un compteur qui continue à se déplacer.

Commencez par regarder si le compteur est connecté

Ouvrez Garmin Connect sur le smartphone déjà associé à votre Edge. Dans le menu de l’application, ouvrez la liste des appareils Garmin, puis la fiche du compteur concerné. L’état de connexion est le premier renseignement à regarder : si l’Edge apparaît connecté, il se trouve à portée de la liaison Bluetooth et peut répondre à la commande de recherche.

Dans cette fiche, descendez jusqu’à la fonction qui permet de retrouver le compteur, appelée Find My Edge dans la documentation de l’Edge 1050. Sur ce modèle, le compteur émet des bips jusqu’à ce que l’on appuie sur un de ses boutons. Validez ensuite la fin de la recherche dans l’application. Les étapes sont décrites ici en français ; le libellé exact de la commande dépend de la langue et de la version de Garmin Connect.

Il faut donc que le compteur soit allumé, déjà couplé au téléphone et suffisamment proche. Si vous l’avez laissé à plusieurs kilomètres, tenter de le faire sonner depuis chez vous ne crée pas une liaison à distance.

Hors de portée, ouvrez la dernière position connue

Revenez à la fiche de l’Edge dans Garmin Connect et choisissez cette fois la fonction d’affichage de sa dernière position connue. La fiche d’assistance Garmin décrit l’ouverture d’une carte avec un repère et une aide à la navigation vers cet emplacement.

Ce repère constitue un point de départ. Si le compteur a été déplacé depuis, la carte ne prouve pas qu’il se trouve encore là. Garmin précise également ne pas pouvoir suivre, accéder à distance ou désactiver un appareil perdu. Un Edge n’offre donc pas, par cette fonction, l’équivalent d’un traceur connecté en permanence à un réseau mobile.

La liste de compatibilité publiée par Garmin comprend les Edge 530, séries 540, 550, 830, séries 840, 850, 1030, 1030 Plus, séries 1040, 1050, Explore 2 et MTB. Si l’option manque, le fabricant conseille de mettre le logiciel du compteur à jour avec Garmin Express.

L’Edge 1050 a aussi reçu un correctif pour la recherche sonore

Dans ses notes de version 33.22, Garmin mentionne une correction qui empêche Find My Edge d’être mis en sourdine. Le déploiement était indiqué à 100 % au 19 novembre 2026 : il ne s’agit pas d’une nouvelle fonction apparue aujourd’hui.

Lorsque vous avez encore le compteur, la mise à jour peut passer par Garmin Connect ou Garmin Express. Synchronisez l’Edge avec l’application ; sur ordinateur, branchez-le en USB et suivez les indications d’Express sans débrancher l’appareil pendant l’installation.

Enfin, la date de dernière synchronisation visible sur le site Garmin Connect peut aider à reconstituer la situation. Cette date apporte un repère chronologique supplémentaire, sans prouver que le compteur est toujours au même endroit. Elle complète la recherche ; elle ne transforme pas la dernière position connue en localisation en direct.