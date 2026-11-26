Garmin corrige une décharge du compteur inutilisé dans la version 31.74. Où lire le numéro, installer la mise à jour et observer la batterie après une nuit.

Si votre Garmin Edge 1040 perd anormalement de la batterie entre deux sorties, commencez par vérifier son logiciel. Garmin indique que la version 31.74 corrige un problème de décharge lorsque le compteur n’est pas utilisé. Cette mention vise un défaut logiciel précis ; elle ne permet pas de promettre un nombre d’heures gagné sur tous les appareils ni de conclure que chaque batterie qui baisse souffre du même problème.

Les notes officielles de la série Edge 1040 indiquent un déploiement à 100 % au 20 novembre 2026. La mise à jour n’est donc pas apparue aujourd’hui. Le guide concerne les Edge 1040 et 1040 Solar ; les numéros de logiciel d’un Edge 1050 ou d’une autre génération ne doivent pas être utilisés comme référence pour ces deux modèles.

Le numéro se trouve dans les informations du compteur

Sur l’Edge 1040, ouvrez le menu, puis Système → Info produit → Informations Copyright. Le manuel français associe cet écran à la version du logiciel, à l’identifiant de l’appareil et aux informations de licence. Notez le numéro avant de commencer une mise à jour.

Si vous avez une version antérieure à la 31.74, recherchez celle proposée par Garmin. Si une version plus récente est déjà installée, ne cherchez pas à revenir en arrière simplement pour retrouver ce numéro : il sert ici à identifier le correctif annoncé, pas à recommander une rétrogradation.

Deux moyens d’installer le logiciel proposé

Vous pouvez passer par le téléphone déjà couplé au compteur. Ouvrez Garmin Connect, laissez l’Edge à proximité, puis synchronisez-le. Le guide Garmin de la synchronisation et des mises à jour précise que l’application transmet automatiquement le nouveau logiciel lorsqu’il est disponible.

Sur ordinateur, l’autre méthode est Garmin Express : branchez le compteur en USB, ouvrez Express et suivez les indications de mise à jour. Ne le débranchez pas pendant l’installation. Une fois l’opération terminée, revenez dans les informations produit pour vérifier le numéro réellement installé. La présence d’un téléchargement dans l’application ne suffit pas à prouver que le compteur l’a déjà appliqué.

Comparez deux relevés, sans inventer un seuil « normal »

Après installation, vous pouvez observer ce qui se passe chez vous. Le soir, relevez le pourcentage, l’heure et l’état du compteur : éteint, en veille ou resté allumé. Le lendemain, notez de nouveau l’heure et le pourcentage avant de lancer une activité. Refaites l’observation dans le même état si vous voulez comparer les nuits.

Cette méthode constitue un suivi personnel, pas un test de laboratoire. Garmin ne précise pas dans ces notes quel pourcentage le bug faisait perdre ni dans quel délai. Nous ne donnons donc pas de baisse de référence à atteindre, et aucun relevé chiffré n’a été réalisé pour cet article.

Si une forte perte persiste avec le logiciel proposé à jour, conservez ces informations pour l’assistance : modèle exact, version installée, durée de l’intervalle et état du compteur. Elles décrivent le symptôme beaucoup mieux qu’une simple indication « l’autonomie est mauvaise ». La correction annoncée concerne la décharge sans utilisation ; elle ne mesure pas l’endurance pendant une sortie avec navigation, écran et accessoires actifs.