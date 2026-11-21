Les deux montres ont des cartes. Le vrai écart apparaît après une mauvaise bifurcation : suivi strict, recalcul et retour au départ expliqués.

Garmin 970 ou COROS PACE 4 : laquelle vous aide quand vous quittez le parcours ?

La Forerunner 970 peut recalculer un itinéraire sur sa carte lorsque vous quittez un parcours, à condition de sélectionner le mode adapté. La COROS PACE 4 propose désormais elle aussi des cartes, mais sa documentation met surtout en avant le suivi d’une trace préparée et le retour au départ. Pour choisir, il faut donc regarder ce que la montre vous propose après une mauvaise bifurcation.

Ce duel a changé depuis les premiers descriptifs de la PACE 4. La mise à jour cartographique documentée par COROS lui apporte des fonds topographiques et paysagers, avec noms de rues, sentiers et points d’intérêt. La présenter comme une montre qui affiche seulement un trait sur fond vide serait désormais inexact.

Une carte et un itinéraire recalculé ne sont pas la même chose

Une carte vous aide à lire les chemins autour de votre position. Le recalcul ajoute une autre fonction : proposer un nouvel itinéraire à partir de l’endroit où vous vous trouvez. Un fond détaillé ne suffit donc pas à prouver que la montre sait construire une déviation.

Situation Forerunner 970 COROS PACE 4 Voir les chemins autour de soi Cartographie embarquée ; vérifier la zone disponible Cartes topographiques et paysagères à télécharger dans l’application Suivre un parcours préparé Mode Suivre un parcours, sans recalcul Route synchronisée depuis l’application, avec indications de navigation Quitter la trace prévue Le mode Utiliser carte permet le recalcul sur des voies cartographiées Alerte d’écart et lecture de la carte ; recalcul routable autonome non établi par les pages consultées Revenir sur ses pas TracBack, à partir de l’activité GPS enregistrée Retour au départ à partir des points GPS enregistrés Préparation utile Contrôler carte, parcours et mode de navigation Mettre à jour la montre, télécharger carte et synchroniser route

Sur Garmin, le réglage qui change le comportement après une erreur

La définition d’itinéraires de la Forerunner 970 distingue explicitement deux choix. Suivre un parcours conserve le tracé tel qu’il a été chargé. Utiliser carte s’appuie sur les voies praticables de la cartographie et autorise un recalcul après un écart.

Ouvrez votre activité avant le départ, puis ses paramètres. Entrez dans Définition d’itinéraires, puis dans le réglage des parcours. Choisissez le suivi strict pour respecter une trace imposée, ou l’utilisation de la carte si vous souhaitez permettre un nouveau calcul. Essayez ce comportement sur une petite boucle connue avant d’en dépendre en terrain inconnu.

Pour une course balisée, un raccourci calculé peut vous faire manquer un passage obligatoire. En promenade, le même comportement peut au contraire aider à examiner un contournement. Le bon mode dépend donc de votre sortie, pas d’une supériorité automatique du recalcul.

Sur COROS, préparez séparément le fond et la route

Dans la procédure officielle de préparation de la PACE 4, le gestionnaire de cartes se trouve dans la page Profil de l’application, après sélection de la montre. La route se prépare ou s’importe dans l’application puis se synchronise sur la montre. Avant l’activité, ouvrez Navigation et choisissez ce parcours.

Ce sont deux transferts différents : disposer du dessin d’une boucle ne garantit pas que la région cartographique soit déjà enregistrée. À l’inverse, télécharger une carte ne choisit pas votre randonnée à votre place. Contrôlez les deux chez vous, puis ouvrez le fond en zoomant suffisamment pour voir les bifurcations.

Laquelle choisir pour vos sorties ?

La Garmin est le choix le plus directement documenté si vous voulez qu’une montre propose une autre route après un écart. La PACE 4 reste pertinente pour suivre un parcours préparé en consultant une carte, sans lui attribuer un recalcul que la documentation consultée ne confirme pas.

Dans les deux cas, gardez une marge : un chemin dessiné peut être fermé, privé ou impraticable. Le retour au départ vise le début de l’enregistrement, qui n’est pas forcément votre voiture si vous avez démarré plus tard. Ni une alerte ni une flèche ne dispensent de vérifier le terrain et de conserver un autre moyen de lire l’itinéraire.