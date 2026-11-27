Un retour d’usage récent privilégie l’écran et les notifications pour réduire la consommation. Voici les réglages documentés par Samsung en français.

Faut-il renoncer au suivi du sommeil pour que la Galaxy Watch9 tienne plus longtemps ? Un retour d’usage publié le 27 novembre par Android Authority invite d’abord à regarder l’écran et les notifications. Megan Ellis dit atteindre environ deux jours sur son modèle de 44 mm avec plusieurs réglages combinés. Ce résultat dépend de son usage ; il ne garantit pas deux jours sur chaque montre.

L’écran permanent est le premier compromis à essayer

La journaliste relève l’impact de l’affichage permanent, des cadrans animés et de l’activation au mouvement du poignet. Elle conserve des fonctions de santé importantes pour elle. Son expérience ne permet pas d’additionner mécaniquement des heures gagnées : plusieurs paramètres et habitudes changent en même temps.

Samsung France documente une première manipulation : depuis la montre, ouvrez Paramètres → Écran, puis désactivez l’affichage permanent. L’heure ne reste alors plus visible en continu. Ce choix permet de voir si ce confort pèse dans votre usage, sans commencer par couper les mesures de santé.

Réduire les alertes qui réveillent inutilement la montre

Dans Galaxy Wearable, Samsung indique de passer par Paramètres de la montre → Notifications → Notifications des applications. Désactivez les applications dont vous n’avez pas besoin au poignet. Le menu des paramètres avancés permet aussi de limiter l’allumage de l’écran à la réception d’une alerte. Les intitulés et l’emplacement peuvent varier avec le logiciel.

Si l’autonomie reste anormalement courte, l’assistance conseille également de mettre à jour les applications et le système. Couper les connexions sans fil a davantage de conséquences : la montre peut perdre sa liaison au téléphone ou ses services réseau. Ce n’est donc pas un réglage neutre pour gagner quelques heures.

Le bon arbitrage consiste à retirer d’abord ce que vous ne consultez pas : notifications secondaires, cadran très animé ou heure affichée en permanence. Si vous avez besoin d’une économie plus forte, le mode dédié se trouve dans Paramètres → Batterie → Économie d’énergie, avec des restrictions sur les fonctions et les connexions.

Image : illustration.