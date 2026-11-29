La Watch8 et la Watch8 Classic récupèrent plusieurs outils de santé des Watch9. Certaines mesures demandent plusieurs jours de données, et leur disponibilité varie selon le pays.

Votre Galaxy Watch8 peut suivre davantage de choses pendant la nuit et mieux mettre en perspective vos efforts de la journée. Avec One UI 9 Watch, Samsung lui apporte plusieurs fonctions apparues sur la Watch9, également prévues pour la Watch8 Classic. Il faut toutefois laisser à certains outils le temps de réunir assez de données.

Des mesures nocturnes comparées à vos habitudes

Dans son annonce du 24 novembre, Samsung décrit notamment Vitals : cinq indicateurs mesurés pendant le sommeil, dont la fréquence cardiaque et la respiration, sont comparés à une référence personnelle. Cette référence nécessite au moins sept nuits. Le Heart Health Score rassemble, lui, différentes informations quotidiennes dans un score, après une première période de port de 24 heures.

Côté activité, Daily Cardio Load aide à situer l’effort et la récupération. Il demande sept jours d’activité, Samsung conseillant 28 jours de port continu. Fitness Index combine plusieurs mesures de forme : une mesure de composition corporelle et une estimation de VO2 max, ainsi que deux jours d’activité, sont nécessaires.

Le coaching du sommeil peut commencer avec trois nuits enregistrées sur les deux dernières semaines. L’annonce décrit aussi une classification améliorée des perturbations respiratoires en trois niveaux, mais sa disponibilité dépend du pays.

En France, distinguer une nouveauté du suivi déjà disponible

La détection de signes d’apnée du sommeil est déjà proposée en France. L’annonce internationale décrit une évolution de ce suivi, dont les conditions locales restent à distinguer de celles du service existant. La page française Samsung Health explique le suivi proposé et ses conditions : les résultats orientent l’utilisateur, ils ne remplacent pas un diagnostic médical.

Samsung y distingue aussi le Score de Cœur, la Vitalité, l’Indice Fitness et la charge cardio. Ce sont des lectures différentes de vos données : un score de forme, une tendance cardiaque et une charge d’entraînement ne répondent pas à la même question. Il faut consulter les conditions de chaque fonction plutôt que supposer que l’installation du système active tout automatiquement.

Vérifier la mise à jour sur votre montre

Le déploiement annoncé a commencé à la mi-novembre. Cela ne signifie pas que chaque Watch8 française la reçoit simultanément : Samsung indique des variations selon le pays, le modèle et l’opérateur. Les applications Samsung Health et Samsung Health Monitor peuvent aussi nécessiter une mise à jour séparée.

La procédure française de Samsung passe par l’application Galaxy Wearable du téléphone associé :

Ouvrez Paramètres de la montre. Sélectionnez Mise à jour logicielle montre. Appuyez sur Téléchargement et installation.

Chargez la montre à au moins 30 % avant de lancer l’installation. Pour les applications de la montre, ouvrez son Play Store, puis Gérer les applis et Tout mettre à jour. Les intitulés peuvent varier selon les versions. Une fois l’installation terminée, vérifiez les fonctions effectivement proposées dans vos applications : certaines attendront encore plusieurs nuits ou jours de mesures avant d’afficher un résultat.

Photo : Samsung Electronics.