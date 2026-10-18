Vous changez de téléphone ? Préparez votre Galaxy Watch avant de la reconnecter

Avant de reconnecter une Galaxy Watch à un nouveau téléphone, sauvegardez ce que vous souhaitez conserver. Samsung avertit que l’opération peut réinitialiser la montre selon le modèle et la version du logiciel. Le transfert se prépare donc sur l’ancien équipement, puis se poursuit sur la montre et dans Galaxy Wearable.

Faites la sauvegarde avant de lancer le transfert

Dans Galaxy Wearable, ouvrez Paramètres de la montre, puis Comptes et sauvegarde et Sauvegarder les données. C’est le chemin indiqué par le guide Samsung France de reconnexion, actualisé le 28 avril 2026. Les noms des menus peuvent varier avec les versions.

Attendez que la sauvegarde soit terminée et examinez les éléments proposés par votre appareil. Une demande de sauvegarde lancée n’équivaut pas à une sauvegarde achevée. Évitez d’effacer l’ancien téléphone pendant cette préparation : vous pourrez encore y vérifier les paramètres si une question apparaît sur le nouveau.

Ne supposez pas non plus qu’un menu de transfert garantit l’absence de réinitialisation. L’avertissement de Samsung porte précisément sur les différences entre modèles et logiciels. Lisez les informations de votre montre avant de valider une opération annonçant un effacement.

Commencez sur la montre, puis passez au nouveau téléphone

Sur la Galaxy Watch, ouvrez les paramètres depuis le volet accessible en balayant l’écran vers le bas. Entrez dans Général, puis sélectionnez Transférer montre sur nouveau tél. Validez la coche proposée pour continuer.

Sur le nouveau téléphone, ouvrez Galaxy Wearable et choisissez Démarrer. Sélectionnez la Galaxy Watch à connecter. Comparez les numéros affichés par la montre et par le téléphone. S’ils correspondent, confirmez puis poursuivez les écrans de configuration.

La comparaison du numéro fait partie de l’appairage : prenez le temps de regarder les deux écrans avant de confirmer. Lorsque plusieurs appareils Bluetooth sont présents, choisissez la bonne montre plutôt que de valider mécaniquement la première proposition.

Les options facultatives ne sont pas toutes nécessaires à la connexion

Samsung précise que les éléments facultatifs ne sont pas requis pour connecter la montre. Lisez les choix affichés et distinguez ce qui sert au fonctionnement de la liaison de ce qui correspond à un service supplémentaire. Vous pouvez ainsi configurer l’appareil selon vos usages, sans accepter chaque proposition par défaut.

Contrôlez la restauration avant de ranger l’ancien téléphone

Si une sauvegarde existe, un écran permettant de choisir les éléments à restaurer peut apparaître pendant la connexion. Sélectionnez ce que vous souhaitez récupérer et laissez la procédure aller à son terme. Vérifiez ensuite que Galaxy Wearable affiche bien la montre comme connectée.

Contrôlez les éléments importants pour vous : paramètres retrouvés, applications attendues et réception d’une notification de test. Le transfert Bluetooth et la restauration des données sont deux vérifications distinctes. Réussir la première ne prouve pas que tout le contenu attendu a déjà été restauré.

Les noms des menus peuvent varier selon le modèle et le logiciel. Gardez les deux téléphones disponibles jusqu’à ce que les usages essentiels aient été vérifiés sur la nouvelle configuration.