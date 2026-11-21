La Galaxy Tab S12 Ultra dispose d’un écran impressionnant, mais sa nouvelle puce ne garantit pas des performances graphiques durablement supérieures. C’est le contraste relevé par Notebookcheck dans son test du 19 novembre. Pour choisir cette grande tablette, il faut donc regarder l’usage prévu : dessiner, travailler sur plusieurs fenêtres et lancer longtemps un jeu exigeant ne sollicitent pas le matériel de la même manière.

Un test prolongé révèle la baisse de régime

Dans ses mesures de la Galaxy Tab S12 Ultra, Notebookcheck rapporte une stabilité de 30,8 % au test 3DMark Wild Life Extreme et de 18,7 % à Steel Nomad Light. Ces indicateurs comparent le maintien des performances au fil de la charge. Ils ne signifient pas que tous les jeux fonctionneront à ces pourcentages de leur vitesse initiale.

Le média relève aussi des températures de surface proches de 59 °C dans certaines zones. Ses résultats invitent surtout à surveiller les longues sessions graphiques : le pic obtenu au début d’un test ne décrit pas forcément ce que la tablette maintiendra ensuite. Ces mesures proviennent du protocole de Notebookcheck ; Menow n’a pas testé cet exemplaire.

Le grand format conserve un intérêt pour le travail au stylet

La présentation française de Samsung confirme une diagonale de 14,6 pouces, un poids de 692 g et une épaisseur de 5,1 mm. Le S Pen est fourni. Ce format laisse de l’espace pour annoter un document ou garder un contenu de référence à côté de sa zone de travail. Il demande aussi davantage de place dans le sac et de soutien lorsqu’on le tient longtemps.

Notebookcheck juge l’écran AMOLED très lumineux, avec environ 914 cd/m² annoncés dans son bilan et des valeurs plus élevées dans certains scénarios HDR. Le test signale également une modulation à 240 Hz, un point à examiner pour les personnes sensibles au scintillement des écrans.

Vérifier ses applications avant de remplacer un ordinateur

Samsung met en avant DeX et jusqu’à quatre espaces de travail, avec au maximum cinq applications ouvertes simultanément par espace. Le fabricant précise cependant que certaines applications peuvent demander une licence payante ou présenter des limites dans ce mode.

Avant d’acheter pour remplacer un portable, vérifiez donc les fonctions exactes de vos applications Android : mise en page des documents, extensions utilisées, exports et périphériques. Le clavier doit aussi entrer dans le budget si vous comptez saisir de longs textes. Pour le jeu, la mesure à privilégier sera le comportement du titre qui vous intéresse sur une session prolongée, plutôt que la seule référence Dimensity 9500 inscrite sur la fiche technique.