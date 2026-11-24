La Galaxy Tab A11 reçoit One UI 9 avec Android 17 en Corée du Sud. SamFrew a repéré deux nouveaux firmwares le 24 novembre 2026, pour les versions coréennes Wi-Fi et LTE. Les références européennes suivies dans son catalogue restent, elles, sur Android 16.
Il s’agit bien de la Tab A11, sans le « + ». Lancée sous Android 15, cette tablette passe à sa deuxième grande version d’Android. Les nouveaux firmwares portent aussi le correctif de sécurité du 5 novembre 2026, contre le 5 août pour la version coréenne LTE précédente.
Deux versions coréennes à ne pas confondre avec votre tablette
Les firmwares analysés par SamFrew portent ces références :
|Galaxy Tab A11
|Modèle
|Version repérée le 24 novembre
|Wi-Fi, Corée
|SM-X133
|X133DXU5CZK3
|LTE, Corée
|SM-X135N
|X135NKOU5CZK3
Dans le même relevé, les SM-X130 et SM-X135F vendues en Europe n’avaient pas encore reçu cette nouvelle version. Aucun calendrier français n’est donné.
Pour un propriétaire français, c’est la référence exacte qui permet de situer l’annonce. Elle se consulte dans les informations sur la tablette ; le seul nom « Galaxy Tab A11 » ne suffit pas à identifier la variante concernée. Un firmware coréen ne doit pas être pris pour la mise à jour destinée à un modèle européen.
La disponibilité se vérifiera dans la rubrique de mise à jour logicielle de votre propre tablette. Les numéros ci-dessus servent à reconnaître les premières versions coréennes.
Samuel Le Goff suit l’actualité des smartphones, des systèmes d’exploitation mobiles et de l’intelligence artificielle depuis plus de 14 ans. Il couvre notamment Samsung, Xiaomi, Apple, Android, iOS et les grandes tendances du numérique.