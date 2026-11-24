One UI 9 et Android 17 arrivent sur deux Galaxy Tab A11 coréennes. Les références européennes ne sont pas encore concernées dans le relevé de SamFrew.

La Galaxy Tab A11 reçoit One UI 9 avec Android 17 en Corée du Sud. SamFrew a repéré deux nouveaux firmwares le 24 novembre 2026, pour les versions coréennes Wi-Fi et LTE. Les références européennes suivies dans son catalogue restent, elles, sur Android 16.

Il s’agit bien de la Tab A11, sans le « + ». Lancée sous Android 15, cette tablette passe à sa deuxième grande version d’Android. Les nouveaux firmwares portent aussi le correctif de sécurité du 5 novembre 2026, contre le 5 août pour la version coréenne LTE précédente.

Deux versions coréennes à ne pas confondre avec votre tablette

Les firmwares analysés par SamFrew portent ces références :

Galaxy Tab A11 Modèle Version repérée le 24 novembre Wi-Fi, Corée SM-X133 X133DXU5CZK3 LTE, Corée SM-X135N X135NKOU5CZK3

Dans le même relevé, les SM-X130 et SM-X135F vendues en Europe n’avaient pas encore reçu cette nouvelle version. Aucun calendrier français n’est donné.

Pour un propriétaire français, c’est la référence exacte qui permet de situer l’annonce. Elle se consulte dans les informations sur la tablette ; le seul nom « Galaxy Tab A11 » ne suffit pas à identifier la variante concernée. Un firmware coréen ne doit pas être pris pour la mise à jour destinée à un modèle européen.

La disponibilité se vérifiera dans la rubrique de mise à jour logicielle de votre propre tablette. Les numéros ci-dessus servent à reconnaître les premières versions coréennes.