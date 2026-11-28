Un appel prétendument passé par votre banque peut cacher une arnaque. Samsung prépare une alerte en français pour aider les futurs Galaxy S27 à la repérer.

Galaxy S27 : la détection des appels frauduleux en français se précise dans le code

Votre téléphone pourrait vous avertir pendant qu’un escroc tente de vous convaincre. Samsung prépare la détection des appels frauduleux en français pour les futurs Galaxy S27. Le principe : repérer les signes d’une arnaque dans la conversation et afficher une alerte, même si le numéro ou la voix de l’interlocuteur paraît rassurant.

Une alerte pendant l’appel, pas seulement un numéro filtré

Un appelant se présente comme votre banque, puis vous demande de transférer rapidement votre argent sur un autre compte. C’est le type de situation que Google prend en exemple pour expliquer Scam Detection, son système de détection des escroqueries. La protection s’intéresse à ce qui se dit pendant l’échange : elle va donc au-delà du simple filtrage des numéros indésirables.

Dans le fonctionnement décrit par Google, l’analyse se déroule directement sur le téléphone. La conversation n’est ni conservée ni envoyée à ses serveurs. La fonction est désactivée au départ et l’utilisateur choisit de l’activer. Ce sont les règles du service existant ; les conditions de son arrivée sur les prochains Galaxy restent à préciser.

Le français apparaît dans les préparatifs du Galaxy S27

Dans son analyse de One UI 9.5 bêta 1 publiée le 27 novembre, Android Authority a découvert cinq nouvelles variantes de langue pour cette protection. Le français de France figure dans la liste, aux côtés de l’allemand, de l’espagnol du Mexique et de l’anglais du Royaume-Uni et d’Australie.

La fonction dépend d’un niveau logiciel interne, Galaxy AI 20271, que deux applications Samsung associent au futur S27. Le S26 Ultra examiné par le média n’y a pas accès, malgré l’installation de la bêta de One UI 9.5. Le numéro du système ne suffit donc pas à savoir si un Galaxy pourra utiliser cette protection.

On ne peut pas encore l’activer en français sur la seule foi de cette découverte. Samsung n’a annoncé ni date de lancement en France ni liste définitive de modèles compatibles. Le code montre ce qui se prépare ; l’ouverture du service demandera une confirmation du constructeur.