Fuite révélatrice : Xiaomi 14 Ultra est-il le smartphone de 2024 à surveiller de près ?

Chaque année, le monde technologique attend avec impatience les annonces des géants du smartphone, et il semble que Xiaomi, une marque emblématique, soit prête à faire encore des vagues. Une fuite récente dévoile des informations essentielles sur le Xiaomi 14 Ultra, et nous vous invitons à découvrir tout ce que nous savons sur ce bijou technologique.

L’annonce anticipée de Xiaomi 14 Ultra

La sortie du Xiaomi 14 Ultra est prévue pour mars 2024, légèrement plus tôt que son prédécesseur, le Xiaomi 13 Ultra, qui avait été dévoilé en avril 2023.

Des indications intrigantes dans la base de données IMEI

La base de données IMEI, qui représente l’identité internationale des appareils mobiles, a récemment enregistré deux versions du Xiaomi 14 Ultra. Elles sont destinées aux marchés chinois et internationaux, avec les numéros de modèle 24030PN60C et 24030PN60G, respectivement. Le numéro séquentiel “2403” a alimenté des spéculations quant à une sortie en mars 2024. D’autres modèles, le Xiaomi 14 standard et le Xiaomi 14 Pro mis à jour, sont également attendus.

Les prédécesseurs qui donnent le ton

Prévus pour la fin de l’année 2023, probablement en novembre ou décembre, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro ont également été repérés dans la base de données IMEI. Ces appareils arborent les numéros de modèle 23127PN0CC/23127PN0CG et 23116PN5BC/23116PN5BG pour les variantes chinoises et internationales.

Zoom sur le Xiaomi 13 Ultra

Pour vous donner une idée des prouesses technologiques que Xiaomi est capable de réaliser, le Xiaomi 13 Ultra, son prédécesseur direct, est doté d’un écran LTPO AMOLED Quad HD+ de 6,73 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une protection Gorilla Glass Victus. Propulsé par le chipset Snapdragon 8 Gen 2, il offre jusqu’à 16 Go de RAM et un espace de stockage de 1 To. Sa configuration caméra est impressionnante : une caméra frontale de 32 mégapixels et un système de caméra arrière quad, chacun équipé d’un capteur de 50 mégapixels. De plus, le smartphone est alimenté par une batterie de 5000 mAh, supportant une charge sans fil rapide de 90W et 50W.

Xiaomi 14 Ultra : un design et des performances à venir

Bien que les spécifications officielles demeurent secrètes pour le moment, le Xiaomi 14 Ultra devrait offrir un design élégant, des performances robustes et des fonctionnalités de caméra innovantes.

Votre avis sur Xiaomi

Xiaomi continue d’établir des normes élevées dans le domaine des smartphones. Que pensez-vous de leurs offres jusqu’à présent ?