Pas besoin d’une Freebox pour utiliser Free TV sur une télévision compatible. Voici la connexion par QR code et les limites de l’offre gratuite.

Free TV sans Freebox : comment regarder les chaînes sur votre téléviseur

Vous pouvez utiliser Free TV sur un téléviseur compatible sans avoir de Freebox. Un compte gratuit existe pour les non-abonnés, avec des chaînes en direct et des replays. Mais attention au nom : Free TV et sa formule premium Free TV+ n’ouvrent pas exactement le même catalogue.

Ce qu’il faut avant de commencer

La télévision doit être connectée à Internet, par Wi-Fi ou câble réseau. La prise d’antenne ne sert pas à recevoir ces flux : les programmes passent par la connexion. En revanche, « sans Freebox » ne veut pas dire « sans accès Internet ».

La liste officielle des appareils cite notamment Android TV 8 ou ultérieur, Samsung sous Tizen à partir des modèles 2018, LG sous webOS 4.0 à partir de 2018, Philips sous Titan OS à partir de 2020 et Hisense sous VIDAA 6 ou ultérieur. Apple TV sous tvOS 16 et Fire TV sous FireOS 6 figurent aussi parmi les appareils compatibles.

Si votre téléviseur est trop ancien, un appareil de streaming compatible connecté en HDMI peut être une piste. Vérifiez sa référence avant tout achat : la présence d’un port HDMI ne suffit pas à installer une application directement dans la télévision.

Installer l’application puis créer le compte avec son téléphone

Recherchez l’application officielle Free TV dans la boutique de votre équipement, installez-la puis ouvrez-la. Pour un non-abonné, l’assistance Free détaille ce parcours :

Sur la TV, choisissez « Je ne suis pas abonné Free ». Scannez le QR code affiché avec l’appareil photo du smartphone. Sur le téléphone, choisissez « Créer mon compte gratuitement », remplissez les champs puis validez. Acceptez les cookies pour la formule gratuite et confirmez l’adresse avec le lien reçu par e-mail. Vérifiez les indésirables si nécessaire.

La création de compte est disponible en France métropolitaine. Si vous possédez déjà une offre Free avec Free TV+ inclus, utilisez plutôt les identifiants Freebox ou Mobile associés : le compte est créé automatiquement. Cela évite d’ouvrir un deuxième compte gratuit sans retrouver vos droits existants.

Gratuit ne signifie pas toute la TNT

Au relevé du 24 novembre 2026, Free annonce plus de 170 chaînes et 25 000 programmes en replay dans la formule gratuite, accessible sous acceptation des cookies et financée par la publicité. Les frais de connexion restent ceux de votre abonnement Internet ou mobile.

La formule Free TV+ comprend plus de 300 chaînes, dont toute la TNT. Pour les nouvelles souscriptions éligibles, le site affiche 0,99 € par mois pendant un an, puis 5,99 €, sans engagement. Ce tarif n’est ni une gratuité permanente ni une promesse de retrouver toutes les chaînes dans le compte gratuit.

L’enregistrement n’est pas automatiquement compris pour un non-abonné qui achète Free TV+ : Free le réserve aux abonnés Freebox concernés. Avant de payer, cherchez donc la chaîne ou la fonction qui motive réellement votre inscription.

Si l’application ou une chaîne manque

Si Free TV est introuvable dans la boutique, contrôlez d’abord le système et l’année du téléviseur dans les paramètres de l’appareil. S’il est compatible mais que vous ne retrouvez pas votre catalogue, vérifiez ensuite quel compte est connecté et quelle formule lui est associée.

Une chaîne absente du compte gratuit n’indique pas forcément une panne. Comparer les droits de votre formule avant de réinstaller l’application permet d’éviter une manipulation inutile.