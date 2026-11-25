Fortnite Sauver le monde devient gratuit : ce que reçoivent les nouveaux joueurs et ce que les Fondateurs conservent

Depuis le 16 avril 2026, Fortnite Sauver le monde est jouable gratuitement sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch 2. Dans ce mode JcE, les joueurs qui ne l’avaient jamais acheté peuvent désormais y jouer et gagner des tickets rayons X, tandis que les Fondateurs peuvent gagner des V-bucks gratuitement.

Même si le jeu en lui-même était gratuit, il fallait acheter Sauver le monde pour y jouer jusqu’au 16 avril 2026. Pour ceux qui se demandent comment obtenir Sauver le monde : le mode est désormais accessible depuis une plateforme compatible, sans rien acheter. Nouveaux comme anciens joueurs peuvent faire des missions ensemble, récolter des ressources, fabriquer des armes et défendre des objectifs.

Cela dit, avoir accès au mode ne fait pas de vous un Fondateur. Seuls les joueurs qui l’ont acheté pendant l’accès anticipé ont ce statut. L’achat du pack Fondateur de Sauver le monde a été retiré le 29 juin 2020, lorsque le mode est sorti de l’accès anticipé. Ni les packs sortis après cette date, ni la version gratuite ne donnent le statut de Fondateur.

Le statut de Fondateur reste lié aux anciens comptes Fortnite. Comme il ne peut plus être obtenu, certaines places de marché de comptes de joueurs proposent d’anciens comptes qui en bénéficient. Vous pouvez trouver le pack Fondateur, avec les autres détails du compte, sur des plateformes qui proposent d’anciens comptes Fortnite classés par skins et par plateforme.

Dans Fortnite Sauver le monde, joueurs gratuits et Fondateurs ont accès aux mêmes missions, mais ne reçoivent pas les mêmes récompenses.

Fondateur Joueur gratuit Accès à toutes les missions Oui Oui Qui A acheté un pack Fondateur avant le 29 juin 2020 A commencé après le 16 avril 2026 V-bucks via les quêtes quotidiennes Oui Non, des tickets rayons X à la place V-bucks via les alertes de mission et la défense du bouclier anti-tempête Oui Non Ce que permet d’acheter la récompense Tout ce qui s’achète en V-bucks, boutique d’objets Battle Royale comprise Uniquement des lamas rayons X dans la boutique des lamas de Sauver le monde Le statut peut-il s’acheter aujourd’hui ? Non Non

Il existe aussi un groupe de joueurs situé entre les joueurs gratuits et les Fondateurs : ceux qui ont acheté un pack de démarrage payant entre juin 2020 et avril 2026. Ces joueurs ne sont pas Fondateurs, mais ils reçoivent quand même des quêtes qui rapportent un nombre limité de V-bucks. Une fois ces récompenses récupérées, ils reçoivent des tickets rayons X à la place.

Comme l’a rapporté Insider Gaming au lendemain du changement, les Fondateurs peuvent toujours gagner des V-bucks via les quêtes quotidiennes, les alertes de mission, les missions de défense du bouclier anti-tempête et les défis, contrairement aux nouveaux venus.

La réponse à la question « Gagne-t-on des V-bucks dans Sauver le monde ? » dépend donc du compte. Les tickets rayons X servent à acheter des lamas rayons X et ne peuvent pas être dépensés dans la boutique d’objets de Battle Royale. Il est important de bien comprendre cette différence si vous comptiez sur des V-bucks gratuits.

Sur quelles plateformes jouer à Sauver le monde (et sur lesquelles non)

Sauver le monde est jouable sur PC Windows, PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. La nouvelle console de Nintendo a été ajoutée aux plateformes compatibles lors du passage en free-to-play de Sauver le monde, le 16 avril 2026. Plus besoin d’achat séparé pour jouer à ce mode : il suffit de lancer le jeu sur l’une de ces plateformes et de choisir la campagne JcE.

Sauver le monde est-il disponible sur Switch 2 ? Oui, tout simplement. En revanche, la Nintendo Switch originale ne peut pas le faire tourner. Même avec un compte qui possède Sauver le monde, le mode reste inaccessible sur la première Switch. Les joueurs qui passent à la Switch 2 peuvent accéder au contenu, y compris ceux qui jouaient auparavant sur une autre plateforme.

Si vous vous demandez « Peut-on jouer à Sauver le monde sur mobile ? », la réponse courte est non. Epic Games a confirmé que le mode n’est pas disponible sur smartphones et tablettes. Le fait que le mode Battle Royale de Fortnite fonctionne sur ces appareils ne signifie pas que le mode coopératif est compatible. Mieux vaut vérifier la plateforme avant de télécharger le jeu.

Les premières heures : ce que le mode attend vraiment de vous

Sauver le monde offre des sensations complètement différentes de Battle Royale. On peut y jouer en solo ou en groupe, jusqu’à quatre joueurs. Plutôt que d’essayer d’être le dernier joueur ou la dernière équipe en vie, le mode s’apparente à un tower defense avec des récompenses de mission. Récolter des ressources, construire des murs et poser des pièges avant l’arrivée des vagues d’ennemis façon zombies, les Husks : voilà l’essentiel du gameplay.

Les joueurs traversent quatre zones différentes. La première, Stonewood, présente le mode et enseigne les bases. Viennent ensuite Plankerton, Canny Valley et enfin Twine Peaks. Plus on progresse d’une zone à l’autre, plus les missions deviennent difficiles. Comme vous protégez votre base, il est important de bien vous préparer pour les missions du bouclier anti-tempête.

Votre équipe compte autant que vos armes. Les héros sont les personnages que choisissent les joueurs. Il y a aussi les défenseurs, des alliés contrôlés par l’IA qui vous aident à combattre, et les survivants, qui augmentent vos statistiques. Les pièges comme les armes s’obtiennent sous forme de schémas. La puissance globale du joueur s’appelle le niveau de puissance : elle vous aide à savoir quelles missions votre personnage peut affronter.

Parmi les récompenses, on trouve les lamas, des coffres à butin en forme de piñata. Les joueurs voient aussi apparaître des tickets rayons X de Sauver le monde dans leurs récompenses. Ces tickets permettent d’acheter des lamas dans la boutique des lamas. Les premières heures du mode servent surtout à apprendre les bases (construire, combattre et renforcer son équipe) plutôt qu’à survivre à des vagues d’ennemis coriaces.

Si vous aimez les missions en coopération et construire des défenses, Sauver le monde mérite d’être essayé, même sans le statut de Fondateur. Le contenu, la fabrication et la progression sont accessibles à tous. Vous pouvez explorer toutes les zones, affronter tous les ennemis et faire des missions avec vos amis sans rien payer.

Pour ceux qui se demandent si Sauver le monde est gratuit, la réponse est oui : il n’y a plus rien à payer pour y jouer. Les nouveaux joueurs peuvent progresser, récolter des ressources et améliorer leurs armes entièrement gratuitement. Le statut de Fondateur ne change que les récompenses, pas la durée ni l’accès au contenu.

La principale différence se situe donc au niveau des récompenses. Les joueurs qui ont le statut de Fondateur peuvent farmer des V-bucks et acheter des objets dans la boutique, ce que les joueurs gratuits ne peuvent pas faire. Ces derniers peuvent néanmoins gagner des tickets rayons X et les utiliser pour acheter des lamas. C’est un point essentiel à comprendre si votre principale motivation pour jouer à Sauver le monde est de gagner des V-bucks.

Entre amis, le mode peut être très amusant. Construire un fort ensemble ou ajuster ses pièges peut s’avérer très plaisant pour certains joueurs. Le mode n’est plus payant, mais seuls les joueurs qui ont le statut de Fondateur peuvent y gagner des V-bucks. Pour les nouveaux joueurs, toute la question est de savoir si construire des forts et défendre l’objectif face aux Husks est assez gratifiant sans pouvoir gagner de V-bucks en jouant.