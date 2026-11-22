Google arrête l’association des Fitbit Aria et Aria 2 le 28 novembre 2026. Les balances qui restent associées continueront de synchroniser leurs données.

Si vous utilisez une Fitbit Aria ou Aria 2, retirer la balance de votre compte ne sera bientôt plus une manipulation anodine. Google annonce qu’à partir du 28 novembre 2026, avec l’application en version 5.12, ces modèles ne pourront plus être associés ou réassociés. Une balance déjà liée continuera à synchroniser tant que cette association sera conservée.

Conserver le lien existant devient essentiel

La page d’aide officielle de Google distingue la connexion de l’appareil et les données déjà transmises : les anciennes pesées ne seront pas affectées. Aria Air n’est pas concernée.

Situation à partir du 28 novembre Conséquence annoncée Aria ou Aria 2 qui reste associée Synchronisation maintenue Nouvelle association ou réassociation Indisponible Données déjà synchronisées Non affectées Aria Air Non concernée

Supprimer puis ajouter la balance pour préparer la transition serait donc une mauvaise idée. Cette distinction compte aussi avant un achat d’occasion : un appareil qui s’allume n’est pas nécessairement un appareil que l’on pourra configurer sur son compte.

Google donne ces repères : quatre piles AA pour l’Aria ; trois AA et le nom inscrit au dos pour l’Aria 2 ; trois AAA pour l’Aria Air. Vérifiez la référence plutôt que de vous fier uniquement à la forme du plateau.

Changer de Wi-Fi n’est pas supprimer la balance

Le guide de dépannage Google distingue erreurs de réseau, de mot de passe et de synchronisation. Un changement de box peut donc expliquer une interruption sans impliquer que l’association au compte soit défectueuse. La documentation décrit un changement de réseau Wi-Fi distinct de la suppression de l’appareil.

Cela ne garantit pas que toute reconfiguration restera possible après l’échéance. Si vous changez de box ou si les données ne remontent déjà plus, faites préciser la procédure par l’assistance avant de dissocier la balance. La priorité est de résoudre la panne rencontrée en conservant, autant que possible, le lien que Google annonce maintenir.