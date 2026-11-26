Les batteries Next Li+ d’Elecom renforcent le séparateur et l’électrolyte pour réduire les risques d’inflammation. Leur témoin d’usure complète une capacité de 5 000 mAh.

Elecom veut réduire le risque d’inflammation d’une batterie externe sans la rendre plus encombrante. Annoncée le 25 novembre pour une sortie progressive au Japon à partir de décembre, sa gamme Next Li+ conserve une cellule lithium-ion tout en renforçant plusieurs éléments internes. Un indicateur d’usure doit également aider l’utilisateur à savoir quand envisager son remplacement.

Trois protections ajoutées au cœur de la cellule

Dans son communiqué de présentation, Elecom explique agir sur le séparateur et sur l’électrolyte. Le séparateur maintient les électrodes positive et négative à distance ; s’il se déforme, leur contact peut provoquer un court-circuit et un fort dégagement de chaleur.

La marque ajoute un revêtement céramique, un séparateur conçu pour moins se rétracter à haute température et des additifs dans le liquide électrolytique pour améliorer sa stabilité. L’objectif annoncé est de réduire le risque de départ de feu. Le fabricant ne promet pas une batterie sans aucun risque.

Next Li+ désigne cette évolution du lithium-ion dans la gamme Elecom. Il faut conserver cette précision lorsqu’on compare ces modèles à des batteries au sodium ou au lithium-fer-phosphate : les matériaux et la conception ne sont pas identiques.

Pourquoi le témoin peut alerter avant les 1 000 cycles annoncés

Elecom annonce une endurance d’environ 1 000 cycles de charge et de décharge dans les conditions d’essai JIS C 8711. Mais le témoin baptisé Health Monitor commence à signaler une vigilance plus tôt. La page explicative du fabricant décrit un voyant bleu entre environ 251 et 500 cycles, puis orange à partir d’environ 501 cycles.

Ces repères répondent à deux questions différentes. Les 1 000 cycles représentent la durabilité mesurée selon un protocole. Le voyant sert de rappel préventif dans des usages réels, où température, charge et conditions de transport peuvent varier. Elecom demande aussi d’interrompre l’utilisation en cas de gonflement, d’odeur inhabituelle ou d’échauffement anormal, quelle que soit la couleur du témoin.

5 000 mAh et 20 W pour les appareils USB-PD

Le premier modèle DE-C100-5K associe une capacité de 5 000 mAh, soit 18,5 Wh, à un poids d’environ 110 g et une épaisseur de 10,6 mm. Ses deux prises permettent de recharger un appareil USB-C et un appareil USB-A.

Usage Puissance annoncée USB-C seul, USB Power Delivery ou PPS Jusqu’à 20 W USB-A seul, usage général Jusqu’à 15 W Appareil Huawei compatible, un seul port Jusqu’à 22,5 W Deux appareils simultanément 15 W au total, à partager

Cette distinction vient de la fiche détaillée du DE-C100. Le chiffre de 22,5 W ne s’applique donc pas à tous les smartphones. Le constructeur prévoit environ deux heures et demie pour recharger la batterie elle-même dans ses conditions de référence, avec une alimentation adaptée.

La capacité nominale ne correspond pas non plus à 5 000 mAh intégralement transférés au téléphone : la conversion de tension et le fonctionnement du circuit consomment une partie de l’énergie. Le nombre de recharges dépendra du smartphone et de son utilisation pendant la charge.

Un lancement japonais, sans disponibilité française annoncée

Elecom affiche un prix japonais courant de 5 980 yens, soit environ 34 €, et une offre de réservation limitée à 4 980 yens, environ 29 €. Ces équivalents utilisent le taux BCE du 25 novembre 2026, de 174,22 yens pour un euro, hors transport, taxes et frais d’importation. Aucun lancement français n’est indiqué dans les documents consultés.

La certification de la cellule ne couvre pas automatiquement tous les usages du produit terminé. Elecom précise notamment que, si la cellule répond à la nouvelle certification CCC chinoise, la batterie externe complète ne dispose pas de cette certification et ne peut pas être emportée sur les vols intérieurs chinois selon sa documentation. Un point concret à vérifier si cette batterie doit accompagner un voyage.