Déferlante d’offres imbattables : Auchan Telecom frappe fort avec des forfaits illimités à partir de 3,99 €!

Auchan Telecom est dans la fièvre des promotions estivales ! Pour ceux qui souhaitent profiter du haut de gamme à prix bas, l’opérateur lance un forfait mobile illimité au tarif inouï de 3,99 € par mois, sans aucun piège! Face à cela, les géants du marché comme Free, SFR, et Bouygues Telecom semblent bien pâles. Vous cherchez à économiser sans pour autant sacrifier la qualité ? Cette offre explosivement attractive pourrait être votre solution.

L’offre choc : 5 Go à seulement 3,99 € par mois

Opérant sur l’infrastructre robuste de Bouygues Telecom, Auchan Telecom nous gratifie d’un forfait parfait pour une utilisation internet modérée. Pour seulement 5 Go de data, des appels, SMS et MMS illimités non seulement en France mais également depuis les DOM et l’Union Européenne, cette offre mobile est une vraie trouvaille. Une combinaison qualité-prix imbattable et la commodité d’un forfait sans engagement en bonus, c’est l’apothéose pour les chasseurs de bonnes affaires.

Une offre supérieure : 10 Go à seulement 4,99 € par mois

Si 5 Go ne vous suffisent pas, pourquoi ne pas explorer le forfait de 10 Go à 4,99 € par mois ? Pas de petites lignes indéchiffrables, le prix est fixe pour toujours. Il inclut les appels, SMS et MMS illimités, 6 Go de data depuis les DOM et l’UE, et bien entendu 10 Go de data sur le réseau Bouygues Telecom en France. Comme avec l’offre précédente, l’indépendance est assurée grâce à la non-exigence d’engagement.

La perle des forfaits : 20 Go à seulement 5,99 € par mois

Auchan Telecom a également conçu un forfait pour les utilisateurs les plus gourmands en data avec un forfait mobile de 20 Go à seulement 5,99 € par mois. Selon l’ARCEP, la consommation moyenne de data mobile en France est de 14,3 Go par mois. Ce forfait illimité, parfaitement ciblé, propose des appels, SMS et MMS illimités en France, depuis les DOM et l’UE. Ajoutez à cela 8 Go de data depuis les DOM et l’UE et vous obtenez un forfait parfaitement adapté pour la plupart des utilisateurs français.

L’offre ultime : 30 Go pour juste 1€ de plus, soit 6,99 € par mois

Et si 20 Go ne vous suffisent pas, Auchan Telecom met la barre encore plus haute en proposant 10 Go supplémentaires pour seulement 1€ de plus. Pour le prix de 6,99 € par mois, vous bénéficiez de 30 Go de data en France sur le réseau Bouygues Telecom, des appels, SMS et MMS illimités en France, depuis les DOM et l’UE, et 8 Go de data depuis les DOM et l’UE.

Avec ces offres qui vous laisseront sans voix, Auchan Telecom fait trembler les géants du marché comme Free, SFR et Bouygues Telecom. Ces forfaits mobiles économiques, chargés de services généreux, sont des trésors pour ceux qui souhaitent allier économies et efficacité. Ne manquez pas ces opportunités, elles sont la garantie d’un été paisible et connecté !

