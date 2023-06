Découvrez la performance à prix réduit : Google Pixel 6 Pro maintenant sous la barre des 500 euros sur Rakuten

Pour les adeptes des smartphones de la marque Google, Rakuten met à votre disposition une offre alléchante. Le Google Pixel 6 Pro, prisé pour ses impressionnantes capacités en photographie, est actuellement accessible à un prix nettement inférieur à 500 euros. Cette offre, parmi les plus avantageuses du moment, rivalise aisément avec celles de modèles plus récents.

Google Pixel : Une gamme de smartphones aux performances impressionnantes

La gamme de smartphones Pixel de Google est reconnue pour son design sophistiqué, son interface intuitive et sa capacité exceptionnelle en matière de photographie, fruit d’une synergie parfaite entre un matériel de pointe et des logiciels hautement performants. Dans l’univers des smartphones, opter pour des modèles plus anciens peut souvent se révéler une décision judicieuse pour bénéficier d’un excellent rapport qualité-prix. C’est ainsi que le Google Pixel 6 Pro se présente comme un choix des plus pertinents, d’autant plus qu’il est proposé à un prix nettement inférieur à celui de son successeur.

Google Pixel 6 Pro : Un investissement intelligent en matière de smartphone



Le Google Pixel 6 Pro est doté d’un écran OLED de 6,7 pouces d’une finesse exceptionnelle et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa particularité réside dans son écran à bords incurvés qui affiche en continu l’écran de verrouillage, permettant ainsi de garder un œil sur les notifications. Le cœur de ce smartphone est la puce Google Tensor, un processeur conçu spécifiquement pour maximiser l’intelligence artificielle et la photographie, deux domaines où les smartphones Pixel se distinguent. Quant à la photographie, le Pixel 6 Pro offre une qualité d’image supérieure grâce à ses trois objectifs : grand-angle, ultra grand-angle et zoom optique en périscope, doté de la fonction Super Zoom pour une capture optimale des détails. Avec une batterie intelligente offrant une autonomie pouvant atteindre 24 heures, le Google Pixel 6 Pro est actuellement disponible sur Rakuten pour seulement 495 euros dans sa version 128 Go.

Rakuten : Votre partenaire pour des achats malins

Rakuten, plateforme de e-commerce, se distingue de plus en plus dans l’espace de la vente en ligne. Grâce à une pléthore de vendeurs professionnels et des offres alléchantes, Rakuten s’est solidement implanté sur le marché. Il ne reste plus qu’à profiter de ses atouts. Premièrement, la livraison est gratuite et s’effectue en seulement 3 jours ouvrés. Ensuite, l’utilisation du code promo GAL10180 vous permet d’économiser 10 euros supplémentaires sur votre achat. Enfin, en devenant membre du Club R, vous accumulez 24,20 euros en Rakuten Points, un montant que vous pouvez dépenser librement sur la plateforme.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.