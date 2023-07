Découvrez Android 14 Beta 4 : Le dernier pas avant la révolution ! Une immersion spatiale vous attend !

La version Beta 4 d’Android 14 est officiellement disponible et ouvre une nouvelle ère pour les propriétaires de Pixel éligibles. C’est la dernière beta avant la sortie de la version stable, faisant de cette étape un tournant majeur pour le futur du système d’exploitation. Et vous allez en savoir plus tout de suite !

Android 14 Beta 4 : Une étape cruciale pour le développement

La récente mise à jour inclut la prise en charge du tout nouveau Pixel Fold et de la Pixel Tablet. Pour les développeurs d’applications, il s’agit de la dernière chance de tester et d’affiner leurs applications avant la sortie publique d’Android 14.

Google n’a pas révélé de nouvelles fonctionnalités pour Android 14 dans cette construction. Cependant, avec cette deuxième version de “Stabilité de la plateforme”, les développeurs sont encouragés à commencer les tests de compatibilité finaux pour les applications, les API, les SDK et les bibliothèques et à publier des versions d’applications compatibles, sachant que la fonctionnalité d’Android 14 ne changera pas jusqu’au lancement officiel de la plateforme.

Quoi de neuf avec Android 14 Beta 4 ?

Android 14 Beta 4 just dropped, so here’s my thread covering what’s new 🧵 pic.twitter.com/jYgJcTtbsz — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 11, 2023



Il est souvent trop tard pour apporter de grands ajustements à ce stade, mais un détail mérite d’être souligné : un œuf de Pâques sur le thème de l’espace. En ouvrant les Paramètres > À propos du téléphone > Version d’Android, et en appuyant plusieurs fois sur la section Version d’Android, le logo Android 14 apparaîtra flottant dans l’espace. En pressant et maintenant le logo pendant un certain temps, vous pourrez voir les étoiles défiler. Le résultat final sera une cool simulation de vol spatial.

La dernière version comporte le numéro de build UPB4.230623.005, le niveau de sécurité Android de juillet 2023, et la version 23.18.18 des services Google Play. Comme d’habitude, l’entreprise a publié une longue liste de défauts qui ont été corrigés. Voici les notes officielles de Google :

Problèmes signalés par les développeurs

Un problème système qui empêchait à la fois les notifications d’apparaître et les tuiles des paramètres rapides de fonctionner jusqu’à ce que l’appareil soit redémarré.

Des problèmes système qui parfois empêchaient les applications VoIP d’enregistrer de l’audio lorsque l’écran était verrouillé ou que l’application était mise en arrière-plan.

Un problème où le titre de la chanson en cours de lecture disparaissait brusquement ou était remplacé par d’autres informations lors du passage d’un appareil du mode affichage permanent à l’écran de verrouillage.

Un problème qui parfois empêchait les appareils de se charger ou permettait à un appareil de se charger mais signalait à tort qu’il y avait des problèmes avec le câble de charge ou l’accessoire connecté.

Un problème système qui parfois faisait planter le service Intelligence du système Android.

Autres problèmes résolus

Un problème qui faisait échouer le registre du CredentialManager lors de l’utilisation de plus d’un jeu de références. Des problèmes où l’API HealthConnect renvoyait des exceptions de pointeur null dans certains cas aux applications appelantes. Des problèmes qui pouvaient causer des boucles de démarrage et des messages “Application ne répond pas” sur certains appareils. Un problème où certains éléments sur l’interface utilisateur du système ne se rethématisaient pas correctement lors du passage entre les modes jour et nuit. Un problème système qui rendait la fenêtre Picture-in-Picture (PiP) inutilisable lors de l’utilisation d’une application (comme Google Maps) en mode PiP, puis en verrouillant l’écran et en rouvrant l’application en tapant sur la notification sur l’écran de verrouillage.



Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde. A lire : Identifier le bon moment pour solliciter l'aide d'un technicien informatique