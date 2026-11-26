Le Cuktech No30 atteint 360 W sur le réseau français, mais son connecteur et la compatibilité du PC sont décisifs.

Un chargeur de PC portable peut lui aussi avoir besoin d’un ventilateur. Le Cuktech No30 concentre jusqu’à 360 W dans un boîtier d’environ 8,5 cm de côté, avec un refroidissement actif. Mais sa puissance maximale ne suffit pas à savoir s’il remplacera l’alimentation de votre ordinateur : le type de connecteur et la compatibilité électrique restent déterminants.

Ce produit revient dans l’actualité internationale fin novembre, mais sa commercialisation chinoise avait déjà commencé le 30 octobre 2026, selon les communications de Cuktech. Il ne faut donc pas y voir l’annonce d’une nouvelle disponibilité française.

Les 360 W dépendent de la prise électrique

Le fabricant de composants Monolithic Power Systems, partenaire technique de Cuktech, décrit deux plafonds : 360 W lorsque l’alimentation reçoit entre 200 et 240 V, contre 240 W entre 100 et 130 V. Le réseau français de 230 V se situe dans la première plage. Un déplacement vers un pays utilisant du 120 V change donc le plafond disponible, même avec le même chargeur.

Cela ne signifie pas que le bloc envoie continuellement 360 W dans un ordinateur. Ce chiffre désigne sa capacité maximale dans les conditions prévues. Le besoin réel dépend du PC et de son fonctionnement. Une alimentation plus puissante ne rend pas automatiquement une machine plus rapide : elle doit d’abord respecter ce que celle-ci accepte.

Un ventilateur pour un boîtier compact

Les caractéristiques publiées lors de l’annonce commerciale chinoise font état de dimensions de 84,5 × 85,5 × 36,6 mm, pour environ 400 g. Le ventilateur peut atteindre 13 300 tours par minute et s’accompagne d’un filtre amovible. Ce dernier constitue un point d’entretien à considérer : un refroidissement actif ajoute une entrée d’air à surveiller, contrairement à un bloc entièrement fermé.

MPS explique que la conversion électrique repose notamment sur des composants au nitrure de gallium et annonce un rendement à pleine charge de 96,6 %. Le rendement exprime la part de l’énergie reçue qui est effectivement convertie en énergie utile. Les pertes restantes doivent être dissipées sous forme de chaleur, d’où l’intérêt du système de refroidissement dans un volume réduit. Ce résultat annoncé par le partenaire industriel ne constitue toutefois pas une mesure indépendante du bruit ou de la température en utilisation réelle.

Le détail décisif : ce n’est pas un chargeur USB-C de 360 W

Le No30 utilise une sortie à connecteur cylindrique DC 5525, avec des embouts destinés à différents ordinateurs. Le lancement chinois mentionne plus de vingt adaptateurs et deux longueurs de câble. La présence d’un embout qui entre dans la prise d’un PC ne suffit cependant pas à valider l’ensemble : il faut vérifier la tension, la polarité, la puissance admissible et la référence de l’ordinateur dans la compatibilité annoncée.

Un portable qui se recharge uniquement par USB-C ne devient donc pas compatible grâce au seul chiffre de 360 W. Pour remplacer un bloc de PC de jeu, il faut partir de l’étiquette de l’alimentation d’origine et de la liste officielle des machines prises en charge, plutôt que d’acheter un adaptateur de forme approchante.

Aucune distribution française ni prise européenne n’a été confirmée dans les éléments vérifiés. L’intérêt du No30 est concret pour le transport d’un PC puissant, mais son achat reste conditionné à une compatibilité exacte et à une offre adaptée au marché français.