La Cuktech 5 Air annonce 5 000 mAh dans un boîtier de 7,7 mm, mais sa capacité de sortie indiquée est de 3 000 mAh à 5 V. Ces deux nombres ne décrivent pas la même chose. Le premier concerne la cellule interne ; le second, la charge électrique délivrable dans des conditions de sortie définies. Pour comprendre ce que cette batterie pourra réellement apporter à votre téléphone, il faut regarder l’énergie en wattheures.

Pourquoi 5 000 mAh ne deviennent pas 5 000 mAh à la prise USB

Un nombre en mAh n’est comparable à un autre que si la tension est identique. Or la fiche annoncée pour la 5 Air associe sa cellule à 19,6 Wh et sa capacité nominale en sortie à 3 000 mAh sous 5 V et 2 A. Le calcul est simple : 3 Ah × 5 V = 15 Wh.

On compare donc 19,6 Wh stockés à 15 Wh de sortie nominale, soit environ 76,5 %. Le rapport brut 3 000/5 000, qui ferait croire que 40 % de l’énergie a disparu, est trompeur : il mélange deux tensions. Les circuits de conversion consomment de l’énergie et produisent de la chaleur. Puis le téléphone a lui-même ses pertes de recharge.

Nombre annoncé Ce qu’il décrit Comment le lire 5 000 mAh Capacité de la cellule Ce n’est pas une promesse de 5 000 mAh ajoutés au téléphone. 19,6 Wh Énergie nominale interne Le repère utile pour comparer des batteries à tensions différentes. 3 000 mAh à 5 V Capacité nominale de sortie Équivalent à 15 Wh dans les conditions indiquées. 25 W Puissance filaire maximale annoncée Une vitesse possible, pas une quantité d’énergie.

Une recharge d’appoint plutôt qu’un nombre garanti de charges

Prenons un téléphone fictif dont la batterie stocke 20 Wh. Même avec 15 Wh disponibles à la sortie, on ne pourrait pas lui apporter une recharge complète depuis zéro : 15/20 donne déjà 75 % avant les pertes côté téléphone. S’il reste allumé pendant la recharge, une partie de l’énergie sert aussi à son fonctionnement. Cet exemple est un calcul, pas une mesure de la Cuktech sur un smartphone particulier.

La recharge sans fil ajoute encore un transfert entre deux bobines. La position, l’épaisseur de la coque et la température peuvent modifier le résultat. Il serait donc injustifié d’appliquer automatiquement les 15 Wh nominaux mesurés dans les conditions filaires annoncées à une recharge magnétique.

15 W sans fil ne signifie pas 15 W sur tous les iPhone

La présentation de la 5 Air indique jusqu’à 25 W par câble et 15 W sans fil, mais seulement 7,5 W sans fil sur les iPhone des séries 12 à 18. Il faut conserver cette distinction avant de choisir son mode de recharge. Une fixation magnétique ne suffit pas à prouver la présence d’une certification Qi2.

La batterie pèse environ 115 g. Sa commercialisation chinoise est annoncée pour le 27 novembre. Le tarif français et la disponibilité en France ne sont pas établis dans cette annonce. L’intérêt du produit se juge donc pour l’instant sur son format et ses caractéristiques déclarées, en attendant des mesures d’énergie réellement délivrée et de chauffe.