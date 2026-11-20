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Un écran AMOLED de 1,47 pouce, une vraie lampe LED et jusqu’à 105 heures de suivi GPS : la prochaine Coros Vertix 4 pourrait changer de visage sans renoncer aux longues sorties. Ces caractéristiques viennent d’un communiqué publié puis retiré par BACKLINE Magazin. La présentation serait prévue le 24 novembre à 14 heures, heure de Paris. Coros doit encore confirmer la fiche et les conditions derrière ces chiffres.

105 heures de GPS ne signifient pas 105 heures dans tous les modes

La durée évoquée représente quatre jours et neuf heures de suivi continu. Elle intéresse surtout les randonneurs au long cours et les coureurs d’ultra, pour lesquels une recharge pendant l’activité demande de l’organisation. Mais il manque une précision décisive : le réglage satellite utilisé pour obtenir cette autonomie.

Avant de la comparer à une autre montre, il faudra connaître l’état de l’écran, la fréquence des relevés, le mode GNSS et les fonctions actives. Une autonomie maximale ne donne pas automatiquement la durée en navigation avec cartes affichées et réception multibande. Le document circulant évoque aussi plus d’un mois d’usage quotidien, sans constituer un essai indépendant.

La carte et la lampe seraient les changements les plus concrets

La Vertix 4 abandonnerait l’affichage MIP de la gamme pour l’AMOLED. Le processeur plus rapide annoncé dans la fuite viserait notamment le dessin des cartes. C’est sur ce point qu’un essai sera utile : il devra montrer si le déplacement et le zoom sur la carte deviennent effectivement plus fluides.

La lampe intégrée serait une LED dédiée, et non une fonction qui allume simplement l’écran en blanc. Pour chercher un objet dans un sac ou regarder à proximité, la direction et la puissance de l’éclairage comptent davantage que son seul nom. Aucun relevé de luminosité ou d’autonomie avec cette lampe allumée n’est disponible dans les éléments examinés.

Ce que la fuite décrit, et ce qu’elle ne fixe pas encore

Élément Information rapportée À vérifier lors de l’annonce Écran AMOLED de 1,47 pouce Définition et réglages d’affichage Autonomie GPS Jusqu’à 105 heures Mode satellite et conditions Construction Lunette en titane, verre saphir, boîtier aminci Épaisseur et poids exacts Prix européen 799 € évoqués Tarif et disponibilité en France

Des finitions noire et argentée ainsi qu’un bracelet nylon sont mentionnés. Le montant de 799 € reste un prix européen issu de la fuite, pas un tarif français officialisé. Enfin, l’analyse de la fuite distingue le communiqué et le rendu de montre circulant sur Reddit : l’image pourrait être une création de lecteur. Il faut éviter de prendre cette apparence pour une photographie officielle de la Vertix 4.