Une réponse isolée ou tout le fil : le partage de Copilot n’expose pas le même contenu selon le bouton choisi. L’aperçu permet de contrôler la copie envoyée.

Copilot : ce que vous partagez vraiment en envoyant le lien d’une conversation

Vous demandez un itinéraire à Copilot, puis souhaitez envoyer seulement sa dernière proposition à un proche. Le choix du bouton compte : un lien peut partager une réponse ou l’ensemble de la conversation. Le destinataire n’a donc pas forcément accès au seul paragraphe que vous aviez en tête.

Dans Copilot grand public, la bonne vérification consiste à lire l’aperçu avant de transmettre le lien. Ce guide concerne le chat de l’assistant ; les règles de partage d’un document Microsoft 365 professionnel constituent un autre sujet.

Deux boutons, deux périmètres

Dans son guide du partage des conversations, Microsoft distingue l’icône située en haut à droite du fil, pour le partager en entier, et celle placée sous une réponse, pour partager cet échange. Une fenêtre montre ensuite le contenu retenu.

Pour l’exemple du voyage, regardez si l’aperçu contient aussi vos demandes précédentes : dates d’absence, adresse de départ ou noms des participants. Si seule la proposition finale est nécessaire, choisissez le partage sous cette réponse.

Relisez malgré tout son contenu : une réponse peut reprendre une adresse ou une précision fournie plusieurs messages plus tôt. Le bouton règle le périmètre du partage, pas la présence de chaque information personnelle à l’intérieur.

Le lien peut circuler au-delà du premier destinataire

Toute personne possédant le lien peut accéder à la copie partagée, précise Microsoft. Le fait de l’envoyer dans un message privé ne réserve donc pas techniquement son ouverture à ce seul contact.

Avant l’envoi, posez-vous une question simple : le contenu peut-il être relu hors de son contexte par une autre personne ? Pour une idée de repas, cela change peu de choses. Pour un brouillon contenant un nom de client ou un document personnel, envoyer uniquement le texte utile après l’avoir relu peut être plus adapté qu’un lien vers le fil.

Les réponses suivantes ne se mettent pas à jour dans la copie

Le partage conserve l’état de la discussion au moment de la création du lien. Les nouveaux messages ajoutés ensuite dans votre conversation n’y apparaissent pas automatiquement.

Si vous corrigez l’itinéraire ou une date après l’envoi, indiquez la correction à votre proche au lieu de supposer qu’il la verra en rouvrant le lien. À l’inverse, un fil continué pour un autre usage ne complète pas spontanément la copie déjà envoyée. Au moment de transmettre une correction, précisez quelle version doit être suivie : un ancien lien peut continuer à circuler alors que votre projet a changé.