Google corrige une faille critique de Chrome. Voici les versions concernées et les étapes pour appliquer le correctif sur ordinateur et Android.

Visuel d’illustration repris de Sumahodigest.

Google a corrigé une faille critique dans Chrome qui peut compromettre le cloisonnement du navigateur. Le correctif est disponible pour Windows, macOS, Linux et Android. Si vous gardez Chrome ouvert pendant plusieurs jours, prenez un instant pour vérifier sa version et le relancer : une mise à jour téléchargée peut encore attendre le redémarrage pour être appliquée.

Le problème est identifié sous la référence CVE-2026-134401. Il touche Variations, un composant de Chrome, et figure dans le bulletin officiel publié le 23 novembre 2026. Le sujet a été relayé le 25 novembre par Sumahodigest, mais le déploiement du correctif avait déjà commencé deux jours auparavant.

Pourquoi cette protection compte autant

Le navigateur traite en permanence des données provenant de sites qu’il ne contrôle pas. Pour limiter les conséquences d’un contenu malveillant, Chrome répartit les tâches entre plusieurs processus et encadre les droits accordés à ceux qui manipulent les pages. Ce dispositif de confinement est couramment appelé sandbox, ou bac à sable.

La documentation de Chromium décrit un objectif simple : empêcher du code non fiable d’accéder librement aux ressources sensibles du système. Les mécanismes précis varient suivant le système d’exploitation. Une faiblesse qui permet de franchir cette frontière est donc plus préoccupante qu’un simple défaut d’affichage dans un onglet.

Dans son article consacré à l’alerte, Sumahodigest rapporte qu’une page HTML spécialement conçue pourrait permettre l’exécution de code hors de ce confinement. Ce risque justifie de vérifier le correctif, sans pour autant conclure qu’un ordinateur ayant utilisé une ancienne version a été automatiquement compromis.

Les versions corrigées à repérer

Le bulletin de Google pour les ordinateurs classe la vulnérabilité comme critique et annonce une correction de sécurité dans cette livraison. Voici les références publiées pour le canal stable :

Système Version corrigée annoncée Windows et macOS 158.0.8127.88 ou 158.0.8127.89 Linux 158.0.8127.88 Android 158.0.8127.92

Sur Android, Google précise que cette livraison reprend les correctifs de sécurité du bulletin correspondant pour ordinateur, sauf indication contraire. Ces numéros sont des repères pour cette correction, pas une invitation à revenir à une ancienne version si une mise à jour plus récente vous est proposée.

Il existe également un canal Extended Stable destiné à un rythme de publication différent. Google y a corrigé la même CVE avec la version 156.0.8078.114. Le premier nombre du numéro de version ne suffit donc pas, à lui seul, à déterminer si cette vulnérabilité précise est corrigée.

Sur ordinateur, ne vous arrêtez pas au téléchargement

La procédure française de Google consiste à ouvrir le menu à trois points, puis Aide > À propos de Google Chrome. Cette page affiche le numéro de version et lance la recherche de mises à jour. Si le bouton Relancer apparaît, utilisez-le pour terminer l’installation.

Cette étape est facile à remettre à plus tard quand plusieurs fenêtres de travail sont ouvertes. Google indique que Chrome restaure les fenêtres et onglets ordinaires après le redémarrage ; les fenêtres de navigation privée ne sont pas rouvertes. Prévoyez aussi de terminer ou d’enregistrer une saisie en cours avant de relancer le navigateur.

Pour Linux, Google renvoie également vers le gestionnaire de paquets. Si votre ordinateur professionnel est administré par une organisation et que vous ne pouvez pas appliquer la mise à jour, transmettez la référence de la faille et la version affichée au service informatique.

Sur Android, vérifiez Chrome dans le Play Store

Le navigateur mobile dispose de son propre circuit de mise à jour. Ouvrez le Play Store, appuyez sur votre profil, puis sur Gérer les applications et l’appareil. Dans les mises à jour disponibles, recherchez Chrome et choisissez Mettre à jour si le bouton est proposé.

Pour contrôler le résultat, l’assistance Android de Google indique le chemin Chrome > menu > Paramètres > À propos de Chrome. Vérifier seulement la mise à jour Android du téléphone ne remplace pas ce contrôle de l’application.

Ce que Google ne détaille pas encore

Le bulletin décrit un défaut de validation des entrées dans Variations, signalé par Google le 28 août. L’entreprise conserve une partie des détails techniques sous restriction le temps que la correction atteigne une majorité d’utilisateurs. Il n’y annonce pas de campagne d’exploitation active pour cette CVE.

Le geste utile reste donc très concret : contrôler le navigateur utilisé au quotidien, installer la version proposée et finaliser son application. Changer de moteur de recherche, vider l’historique ou fermer uniquement l’onglet consulté ne remplace pas l’installation du correctif.