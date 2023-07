Changement radical imminent : La prochaine mise à jour de Google Chrome va bouleverser votre expérience publicitaire

Google prépare une importante mise à jour de son navigateur Chrome qui promet une gestion améliorée des publicités affichées. Cette mise à jour sera intégrée dans la prochaine version du logiciel, numérotée 115.

Depuis 2020, Google travaille à remplacer les cookies tiers dans son navigateur Chrome. Les résultats de ce travail seront visibles dans la prochaine version, qui devrait être disponible dès juillet pour les premiers utilisateurs. L’objectif est d’offrir aux utilisateurs un contrôle accru sur les publicités qu’ils voient.

Privacy Sandbox is going live in Chrome 114 – if you update you might see it now. Your first view will be this popup once you restart – "enhanced ad privacy" is the overall branding to users. 1/ pic.twitter.com/eq9SNocTF4

— Paul Bannister (@pbannist) June 29, 2023