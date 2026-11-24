Présentée en Inde, la Logic Neo X1 Pro détourne sa caméra vers le bureau. L’accessoire et l’étui à béquille sont inclus ; le prix reste inconnu.

Image : illustration.

Montrer une opération ou un dessin pendant un cours en vidéo demande souvent de soulever son cahier face à la caméra. La Logic Neo X1 Pro propose un autre montage : un petit miroir magnétique renvoie vers la caméra frontale l’image de la feuille posée sur le bureau. L’accessoire accompagne l’étui à béquille fourni avec cette tablette Android, présentée en Inde le 19 novembre.

Une caméra frontale qui regarde aussi le bureau

Dans l’annonce de LOGIC reproduite par Digital Terminal, le miroir est présenté comme un accessoire d’apprentissage inclus. Il se place près de la caméra frontale pour montrer les travaux manuscrits situés devant l’appareil. Le principe reste optique : le miroir change la direction de ce que voit la caméra, sans ajouter un second capteur dédié à la feuille.

L’intérêt est concret pour une démonstration : la tablette peut rester relevée sur son support pendant que l’utilisateur écrit à plat. Un professeur peut montrer son raisonnement, ou un élève présenter les étapes d’un exercice. Il faudra toutefois vérifier le cadrage et la lisibilité de l’écriture dans la situation réelle ; aucune mesure publiée ne permet ici de comparer ce montage à une caméra de documents dédiée.

Le support est inclus, le stylet et le clavier sont en option

La présentation détaillée de PCQuest confirme un écran IPS de 10,95 pouces, de 1 920 × 1 200 pixels, à 90 Hz, avec un traitement antireflet. La caméra avant est annoncée à 8 Mpx et celle du dos à 13 Mpx.

Le miroir et l’étui ne doivent pas être confondus avec les accessoires supplémentaires : le stylet actif et le clavier USB à connexion directe sont proposés séparément. Un ensemble destiné à prendre des notes numériques ou à taper longtemps nécessitera donc de regarder le contenu exact de l’offre.

Android 17 et la 4G, mais encore des inconnues pour l’achat

LOGIC annonce Android 17 avec les services Google, 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, extensible par microSD jusqu’à 1 To. La connectivité comprend la 4G LTE, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.3 et le GPS. La batterie de 8 000 mAh accepte une recharge USB-C de 18 W. L’ensemble pèse 520 g pour 7,89 mm d’épaisseur.

Le processeur reste décrit comme un modèle à huit cœurs sans référence précise. Ni le tarif ni la date de vente ne sont établis dans les annonces consultées, et aucune distribution française n’est confirmée. Cette tablette montre donc surtout une idée d’accessoire pour les cours à distance, plutôt qu’une offre que l’on pourrait déjà recommander à un établissement français.