Deux bobines, un cadran en relief et des détails de commandes : la Tacs Automatic Cassette Track B transforme le lecteur cassette en montre mécanique. La nouvelle version, lancée au Japon le 20 novembre, conserve l’idée du modèle de 2024 tout en changeant le verre et plusieurs éléments utiles au quotidien. Elle indique l’heure ; elle n’est ni un baladeur ni une montre connectée.

Le mouvement fait partie du décor

Le plaisir de ce modèle tient au rapprochement entre deux mécanismes. Le cadran évoque un appareil audio des années 1980, tandis que le mouvement automatique japonais reste visible dans la construction de la montre. Les pièces en mouvement prolongent donc le thème de la cassette, sans lire de bande magnétique.

Aucune connexion à un téléphone n’est nécessaire pour lui donner son intérêt. À l’inverse, il ne faut pas chercher ici des notifications, un lecteur musical ou un suivi sportif. Le produit vise l’amateur d’objets mécaniques et de nostalgie audio, avec un format qui se remarque au poignet.

Le verre et la boucle évoluent vraiment

Le communiqué du distributeur japonais détaille les changements de la Track B. Le verre minéral cède sa place au saphir, choisi pour mieux résister aux rayures. Cela ne rend pas la montre incassable : résistance aux rayures et résistance à un choc sont deux propriétés différentes.

Les protections autour de la couronne sont redessinées. Les éléments luminescents des aiguilles et du cadran sont réorganisés pour rendre la lecture plus visible dans le noir. La boucle classique est remplacée par une boucle déployante papillon : elle s’ouvre des deux côtés tout en maintenant le bracelet en boucle, ce qui limite les manipulations du cuir au moment de l’enfiler.

45 mm de large : une cassette qui prend de la place

Le boîtier en acier mesure 45 mm de large pour 13,2 mm d’épaisseur. Ces dimensions méritent d’être regardées ensemble : la montre ne joue pas la discrétion, et l’épaisseur compte pour son passage sous une manche. Le bracelet en cuir italien mesure 22 mm de large.

Tacs décline le modèle en argenté sous la référence TS2303C et en noir sous la référence TS2303D. La résistance à l’eau annoncée est de 10 ATM ; cette indication ne doit pas faire oublier la présence d’un bracelet en cuir, dont l’usage au contact de l’eau demande des précautions distinctes.

Un prix européen repéré, sans stock français garanti

La boutique européenne a été signalée avec des précommandes autour de 599 €. Ce repère ne prouve pas un stock immédiatement livrable en France ni un prix identique chez un revendeur français. Il faut séparer la date de lancement japonaise du délai de livraison européen. Les améliorations de la Track B sont concrètes, mais son attrait principal reste son cadran : un objet qui fait penser à une cassette sans exiger de retrouver un vieux baladeur en état de marche.