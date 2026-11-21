La nouvelle G-Shock HIDDEN ne réserve pas son clin d’œil à New York au cadran : une Statue de la Liberté est aussi gravée sur le fermoir et au dos. Un détail discret de cette collaboration, annoncée aux États-Unis pour le 25 novembre.

Le détail est sur la partie que l’on ne regarde presque jamais

Sur une montre, on observe d’abord l’heure et la forme du boîtier. Ici, retourner le poignet puis ouvrir le bracelet révèle une partie du travail graphique. La présentation officielle de la GM-2110HDN-8A confirme la gravure de la Statue de la Liberté sur le fermoir et le fond de boîte.

Casio associe une finition argentée à des repères verts sur le cadran et au logo HIDDEN placé à 9 heures. Le contraste reste contenu : l’identité de la collaboration passe par plusieurs petits éléments, plutôt que par une grande inscription couvrant l’affichage.

Une vraie G-Shock à aiguilles et affichage numérique

La base choisie conserve le boîtier octogonal de la famille GM-2110 et un bracelet métallique. Elle combine les aiguilles à un petit écran numérique. Ce n’est pas une montre connectée : il faut l’envisager comme une montre à quartz avec des fonctions horaires, pas comme un appareil qui reçoit vos messages.

Casio annonce une résistance aux chocs et une étanchéité à 200 mètres. La fiche donne aussi une épaisseur de 11,8 mm et une masse de 146 g. Ce dernier chiffre compte au quotidien : le bracelet métallique participe au poids et à la sensation au poignet, même si la photo seule ne permet pas de s’en rendre compte.

Une annonce américaine, sans tarif français confirmé

Dans l’annonce de Casio America, le lancement est fixé au 25 novembre sur son site américain, au magasin de SoHo et chez certains revendeurs. L’emballage reprend lui aussi l’inspiration new-yorkaise, avec une référence aux boutiques de souvenirs de Canal Street.

Cette annonce ne confirme pas une commercialisation française. Il ne faut donc pas transformer la date américaine en date de disponibilité chez nous, ni en déduire un prix en euros. L’intérêt du modèle est pour l’instant dans ses détails de conception : la silhouette familière d’une G-Shock, puis ce petit morceau de Manhattan caché sous le poignet.