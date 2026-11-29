Centurion annonce 17,8 kg en taille moyenne pour son Speeddrive R1000 D EQ. Porte-bagages, garde-boue et éclairage font déjà partie de sa fiche.

Le Centurion Speeddrive R1000 D EQ réunit un moteur central Bosch, une batterie de 400 Wh et l’équipement utile pour les trajets quotidiens : garde-boue, éclairage et porte-bagages. Le constructeur annonce environ 17,8 kg, mesurés sur une taille moyenne.

17,8 kg pour la taille moyenne

Cette précision de taille figure dans la fiche officielle du Speeddrive R1000 D EQ. Elle évite de promettre le même poids pour tous les cadres et tous les montages. Si vous devez monter le vélo dans un escalier ou le soulever sur un support, demandez le poids de la taille et de la version effectivement livrées.

Centurion indique aussi une masse totale admissible de 150 kg : elle comprend le vélo, son utilisateur et les bagages. Ce nombre ne représente donc pas la charge que le porte-bagages peut accueillir. Les limites propres aux composants et les indications portées sur le vélo restent à respecter.

Un Bosch SX associé à une batterie de 400 Wh

La motorisation Performance Line SX est accompagnée d’une batterie intégrée de 400 Wh. Le constructeur mentionne jusqu’à 60 Nm de couple et 600 W de puissance maximale pour le moteur. Cette puissance de pointe ne doit pas être confondue avec une puissance permanente, ni avec une promesse de vitesse.

La fiche Bosch du vélo donne une assistance limitée à 25 km/h. Pour choisir, intéressez-vous aussi au parcours : une capacité de batterie ne se transforme pas en distance fixe. Dénivelé, charge transportée et niveau d’assistance font partie des éléments à discuter avant d’organiser une longue sortie.

L’équipement répond déjà à plusieurs besoins quotidiens

La transmission Shimano CUES à dix vitesses, le porte-bagages Racktime Snapit 2.0 Wing et les garde-boue Curana Apollo 55 sont listés par Centurion. L’éclairage avant est un Trelock Rise 90 ; les commandes comprennent un afficheur Bosch Intuvia 200 et une Mini Remote.

Pour aller travailler puis partir en balade, ces éléments comptent autant que le chiffre sur la balance. Vérifiez la compatibilité de vos sacoches, l’encombrement dans votre local et l’adaptation de la taille à votre position. Pour un achat en France, faites préciser le prix livré, la taille disponible et le suivi assuré par le revendeur.

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