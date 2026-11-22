Le nouveau lecteur CD EP/BC–1 de Teenage Engineering expose le disque sur sa face supérieure et permet de transférer son audio sur une clé USB. Son intérêt ne s’arrête pas au style rétro : il combine sorties filaires, diffusion Bluetooth et commandes pour modifier la vitesse de lecture. Il faut toutefois prévoir un casque, une enceinte ou un système audio pour l’écouter.

Un CD visible, plusieurs façons de l’écouter

L’appareil appartient à la gamme Broadcast du fabricant suédois. Le disque se pose sur l’axe au-dessus du boîtier, au lieu de disparaître dans un tiroir. Un affichage numérique indique la piste et le temps, tandis que les commandes donnent accès à la navigation et au niveau de sortie.

La fiche officielle de l’EP/BC–1 prévoit une sortie ligne stéréo, une sortie casque, une liaison audio numérique USB et la diffusion Bluetooth avec Auracast. Le lecteur peut ainsi s’intégrer à plusieurs installations. Auracast nécessite cependant des récepteurs compatibles ; la mention ne transforme pas automatiquement une vieille enceinte Bluetooth en appareil de diffusion multipoint.

Le guide du lecteur détaille l’enregistrement sur support USB. La clé doit utiliser le système de fichiers FAT32 et ne pas dépasser 32 Go. Ce point mérite d’être vérifié avant de brancher une grande clé récente formatée autrement.

Brancher la clé compatible sur le port de données du lecteur. Lancer la piste du CD à enregistrer. Maintenir la touche de validation et la commande de piste précédente pour commencer l’enregistrement du morceau en cours. Utiliser l’arrêt pour terminer l’enregistrement et revenir à la lecture normale.

Les fichiers obtenus sont des WAV stéréo en 44,1 kHz et 16 bits. Il s’agit d’un format audio non compressé, pas d’une conversion automatique en MP3. Le lecteur accepte par ailleurs les fichiers MP3 déjà gravés sur un CD de données : lecture d’un disque MP3 et copie d’un CD audio sont deux fonctions différentes.

Changer la vitesse, ou utiliser le CD comme source pour créer

La vitesse peut varier de 50 à 150 % de la lecture normale. Des repères et une commande de recherche facilitent le retour à un passage. L’appareil propose aussi une détection du tempo et une sortie de synchronisation destinée à d’autres équipements musicaux.

Pour un auditeur qui veut seulement écouter un album du début à la fin, ces commandes ne sont pas indispensables. Elles intéressent davantage celui qui souhaite isoler un passage, préparer une séquence ou travailler avec d’autres instruments. Elles ne prouvent pas, à elles seules, une meilleure qualité sonore qu’un autre lecteur : nous n’avons pas mesuré ses sorties audio.

Deux ports USB, et une précaution pour la recharge

La batterie intégrée se recharge en USB, mais le port de données ne sert pas à la recharge. Le fabricant annonce environ six heures de lecture continue et deux heures pour une charge complète avec une alimentation adaptée de 5 V et 1 A. Ce sont des valeurs annoncées, pas des mesures réalisées en rédaction.

Avant de choisir l’appareil pour une installation française, il faut vérifier le panier européen, les frais de livraison et le contenu fourni plutôt que convertir un prix américain en tarif local. Le lecteur peut se fixer sur l’amplificateur K.O.–AMP 35 avec les accessoires prévus, mais cet ensemble ne doit pas être confondu avec le lecteur vendu seul. Le choix utile dépend d’abord des connexions déjà disponibles chez soi et de l’usage réel de la copie USB.