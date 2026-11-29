Les courbes de la GMC-2500 ont une origine inattendue : le scarabée rhinocéros japonais. Le designer de G-Shock explique comment cette inspiration rejoint la protection contre les chocs.

La Casio G-Shock GMC-2500 doit ses courbes épaisses à un insecte : le scarabée rhinocéros japonais. Son boîtier reprend l’idée d’une carapace pour protéger le mécanisme. Le résultat se voit autour du cadran, où les surfaces arrondies remplacent une partie des formes plus anguleuses des anciennes G-Shock.

Une carapace pour dessiner la protection

Dans un entretien accordé à Hypebeast, Yosuke Nagayama, responsable du centre de design G-Shock, explique que son équipe a étudié l’exosquelette du scarabée. Elle cherchait une forme qui associe stabilité, rigidité et légèreté. Le nom japonais de cet insecte, kabutomushi, renvoie d’ailleurs au casque des samouraïs.

Cette inspiration s’exprime dans les courbes du boîtier, mais aussi dans la protection des commandes. Les boutons placés de part et d’autre du cadran sont abrités par des reliefs. Nagayama précise que la résistance aux chocs et l’étanchéité ont guidé le dessin dès le départ : l’enveloppe doit protéger le mécanisme, puis trouver sa place au poignet.

Une G-Shock à aiguilles, avec un guichet à plusieurs usages

La série conserve un autre point de départ : la DW-5000C, première G-Shock lancée en 1983. Casio en reprend l’esprit dans un affichage entièrement analogique. Le communiqué de présentation de la gamme décrit notamment le Multi-Mission Date, un guichet à trois cellules situé à 3 heures.

Ce guichet affiche la date, mais sert aussi aux minutes écoulées du chronomètre et aux indications de réglage. Une fois l’année, le mois et le jour renseignés, le calendrier automatique évite les corrections manuelles à chaque changement de mois. À 9 heures, la petite aiguille des secondes peut être arrêtée pour réduire la consommation.

La famille se décline en plusieurs finitions. La GMC-2500 associe notamment métal et bracelet en résine, tandis que la GMC-2500D reçoit un bracelet métallique. Les GAC-2500 utilisent une présentation en résine. Ces références appartiennent au même ensemble, mais leur matière et leur poids ne sont pas interchangeables.

Ce que l’on porte réellement au poignet

Pour la GMC-2500-1A, la fiche technique officielle annonce 46,7 × 43,8 × 12,9 mm et 68 g. Elle précise une résistance à l’eau de 20 bars, un verre minéral et une autonomie d’environ deux ans avec une pile CR1025. La version dorée GMC-2500G-9A illustrée ici appartient à la même famille ; sa finition constitue une référence distincte.

La protection continue à l’intérieur. L’aiguille des minutes utilise une fixation magnétique conçue pour absorber les impacts. Casio indique qu’elle peut bouger momentanément après un choc ou une vibration, puis retrouver sa position correcte en quelques minutes. Derrière l’allure de carapace, il y a donc aussi une réponse mécanique à la question fondatrice de G-Shock : comment préserver la lecture de l’heure quand la montre est secouée ?