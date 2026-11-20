Canva : ce nouveau réglage coupe les fonctions IA sans vous priver du détourage

Vous utilisez Canva pour mettre en page vos propres photos, sans vouloir générer de textes ou d’images ? Un nouveau réglage permet de masquer les fonctions d’IA générative. Le détourage et plusieurs outils de retouche restent accessibles. L’annonce du 19 novembre concerne Canva Gratuit et Canva Pro, sans supplément.

Un deuxième contrôle répond à une autre demande : voir moins d’éléments générés par IA dans la bibliothèque. Il faut distinguer ces deux choix. Retirer des outils de son interface et modifier les contenus proposés pendant une recherche ne produisent pas le même résultat.

Deux commandes pour deux usages différents

Canva décrit séparément ses deux nouveaux contrôles : l’un masque les fonctions génératives, l’autre réduit les contenus artificiels dans les résultats et recommandations. Ce second choix ne modifie pas les créations existantes.

Votre objectif Contrôle à rechercher Limite utile Créer sans outils génératifs Activation des fonctions d’IA dans les autorisations Les outils d’assistance à la retouche restent présents Voir moins d’images générées Personnalisation IA du compte Réduction des suggestions, pas garantie d’exclusion totale Conserver les créations déjà réalisées Aucune suppression nécessaire Le filtre de bibliothèque ne réécrit pas les anciens projets

Pour une affiche d’association, par exemple, on peut vouloir conserver sa photographie, ses textes et une mise en page choisie manuellement. Le contrôle des outils évite de les solliciter par inadvertance. Si l’on cherche ensuite un fond ou un pictogramme, c’est le réglage de bibliothèque qui intervient.

Où trouver le réglage qui masque l’IA

Ouvrez le menu de votre profil. Rendez-vous dans les paramètres du compte. Cherchez la rubrique des autorisations. L’annonce montre à cet endroit un interrupteur permettant d’activer les fonctions d’IA générative. Désactivez-le pour masquer ces fonctions. Vous pourrez revenir sur ce choix ultérieurement.

Le parcours est décrit à partir de l’annonce et de sa capture anglaise ; les libellés français exacts peuvent différer. Si l’interrupteur n’apparaît pas dans votre interface, cette absence ne permet pas de conclure que votre compte est incompatible.

La commande présentée par Canva, dans son interface anglaise. Image : Canva.

Pour réduire les éléments générés proposés, le chemin indiqué est différent : ouvrez le profil, puis les informations de votre compte et la personnalisation liée à l’IA. Ne cherchez donc pas forcément ce deuxième choix à côté du premier.

Pourquoi le détourage reste disponible

Canva distingue la création de nouveaux contenus et l’aide à l’édition d’un contenu existant. Le détourage et l’outil qui permet de sélectionner puis déplacer un objet dans une image restent utilisables quand la génération est coupée. Leur accessibilité demeure soumise aux conditions habituelles de votre formule : l’annonce ne rend pas tous les outils payants gratuits.

Cette distinction a un intérêt concret pour une photo de produit : enlever son fond et générer un décor ne sont pas la même opération. Dans le premier cas, vous travaillez sur une image de départ ; dans le second, vous demandez au logiciel de créer une partie du visuel.

Le réglage permet donc de conserver une interface de travail utile, plutôt que de choisir entre tout accepter et abandonner l’application. Il ne certifie cependant ni l’authenticité d’une photographie importée ni les droits attachés à un élément.

Ce que le filtre ne garantit pas

« Moins de contenus IA » ne signifie pas « aucun contenu IA ». L’option de bibliothèque réduit leur présence. Une vérification reste pertinente si votre projet exige des illustrations humaines ou une photographie documentaire.

Canva précise aussi que ses outils d’assistance, comme le détourage, ne déclenchent pas à eux seuls l’ajout d’une identification de contenu généré dans les métadonnées. Il ne faut pas confondre cette règle avec un nettoyage de toute trace d’IA d’un fichier : modifier un réglage ne transforme pas rétrospectivement la manière dont une image a été créée.

Pour un travail collectif, les responsables de comptes Business, Enterprise, Teams et Éducation disposent déjà de leurs propres autorisations. Avant de chercher à reproduire un tutoriel destiné à un compte personnel, vérifiez donc si les options de votre espace sont administrées par votre organisation.