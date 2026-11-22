Le mot de passe du Wi-Fi ne suffit pas à sécuriser une maison connectée. Une caméra dispose souvent de son propre compte en ligne ; une prise utilise une application ; le thermostat peut dépendre d’une passerelle. Pour réduire les risques, il faut vérifier ces accès séparément, puis les mises à jour et les communications autorisées. Voici une méthode pour le faire sans casser vos automatismes.

1. Faites l’inventaire avant de toucher aux réglages

Ouvrez l’application ou l’interface officielle de votre box et consultez la liste des appareils connectés. Comparez-la avec les objets réellement installés : téléviseur, robot aspirateur, enceintes, prises, caméra et passerelles. Un nom inconnu n’est pas une preuve d’intrusion : certains fabricants affichent une référence technique peu parlante. Identifiez l’objet avec sa notice ou son adresse réseau avant de le bloquer.

Pour chaque équipement, notez le modèle, l’application utilisée, le compte propriétaire et la présence d’une mise à jour. Cette petite liste révèle notamment les objets encore administrés avec une ancienne adresse mail, ou dont personne ne connaît plus le compte. Ne publiez pas vos identifiants, numéros de série ou captures de configuration.

2. Fermez les accès que vous n’utilisez plus

Dans l’application de chaque fabricant, cherchez les rubriques compte, sécurité, partage ou membres du foyer. Retirez les invitations inutiles et les anciens utilisateurs, puis consultez les sessions ouvertes si ce contrôle existe. Une caméra partagée avec un ancien occupant ne cesse pas forcément de l’être parce que vous avez changé la clé Wi-Fi.

Attribuez un mot de passe différent à chaque compte et activez la double authentification lorsqu’elle est proposée. Rangez les moyens de récupération dans un endroit sûr avant de fermer les sessions. Dans ses conseils sur les objets connectés, Cybermalveillance.gouv.fr insiste également sur le changement des mots de passe par défaut. Cela concerne l’accès propre à l’objet, lorsqu’il en possède un, autant que son application.

3. Mettez à jour l’objet, sa passerelle et son application

Une application récente ne signifie pas nécessairement que le micrologiciel de la caméra est à jour. Vérifiez les deux, ainsi que la passerelle qui relie éventuellement les objets à la box. Consultez la page d’assistance du modèle pour connaître les correctifs disponibles et la durée de suivi annoncée. La fiche pratique de la DGCCRF rappelle que les mises à jour visent notamment à réduire les vulnérabilités connues.

Avant une mise à jour : assurez une alimentation stable, lisez les prérequis et gardez l’objet accessible jusqu’à la fin. Pour une serrure ou une alarme, conservez un moyen d’accès indépendant prévu par le fabricant. Si le produit n’est plus maintenu, renseignez-vous sur un fonctionnement local ou une déconnexion possible plutôt que de supposer qu’il est toujours protégé.

4. Vérifiez le Wi-Fi sans rendre vos anciens objets incompatibles

Dans les réglages officiels de la box, contrôlez le mode de sécurité. Les recommandations pour les routeurs Wi-Fi privilégient WPA3 Personnel, ou le mode WPA2/WPA3 pour conserver la compatibilité avec des appareils plus anciens. WPA2 Personnel avec AES reste une possibilité lorsque les équipements ne prennent pas en charge les modes plus récents. Évitez un réseau ouvert ou les anciens modes WEP et WPA.

Un objet limité au 2,4 GHz n’est pas pour autant défectueux. Consultez sa notice avant de modifier les bandes diffusées par la box. Et si vous changez le nom du réseau ou sa clé, prévoyez de reconnecter les équipements concernés : cette opération peut interrompre les routines, les notifications ou la commande à distance.

5. Un réseau séparé peut aider, mais testez un objet à la fois

Si la box propose un réseau pour les objets connectés ou un réseau invité, consultez son fonctionnement exact. Un réseau séparé avec des restrictions adaptées peut limiter les échanges avec vos ordinateurs. Mais son nom ne garantit pas à lui seul une isolation complète : il faut vérifier ce que le modèle autorise réellement.

Sur une Livebox compatible, par exemple, le Wi-Fi invité s’active depuis les outils officiels d’Orange pour fournir Internet sans partager la clé principale. Cela ne signifie pas que tous vos objets pourront s’y commander normalement. Une enceinte ou une passerelle qui doit être découverte par le téléphone sur le réseau local peut ne plus apparaître.

La méthode prudente : commencez par une prise non essentielle. Reconnectez-la au réseau choisi, puis testez sa commande depuis le téléphone, hors du domicile et dans vos automatismes. Vérifiez aussi le fonctionnement des notifications. Passez au suivant seulement si tout reste conforme à votre usage ; gardez les équipements critiques pour la fin.

6. Réduisez les autorisations et préparez la séparation avec l’objet

Dans Android ou iOS, examinez les autorisations accordées à l’application : microphone, photos, localisation, Bluetooth ou réseau local. Retirez celles qui ne servent pas, sans supprimer à l’aveugle les permissions nécessaires à l’appairage. La CNIL recommande de sécuriser aussi le téléphone qui contrôle ces objets et d’examiner les données qu’ils collectent.

Avant de revendre un appareil, suivez sa procédure de dissociation du compte et de remise à zéro. L’une ne remplace pas nécessairement l’autre. Contrôlez ensuite qu’il a disparu de votre foyer dans l’application et retirez les partages restants. Ces gestes réduisent les accès inutiles ; aucun réglage isolé ne rend une installation invulnérable.