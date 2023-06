Bitcoin en Chute Libre : Le Rôle Secret de Binance dans le Crash Crypto – Découvrez le Dessous des Cartes !

Le Bitcoin, la crypto-monnaie la plus populaire et la plus précieuse, a récemment connu une chute spectaculaire, atteignant un point bas de 25 500 dollars. Mais qu’est-ce qui a bien pu causer une telle baisse ? Voici une analyse détaillée des facteurs qui ont contribué à cette baisse abrupte.

Une suite d’événements malheureux

La chute de Bitcoin a été déclenchée par une série de nouvelles négatives provenant de plusieurs fronts. Tout d’abord, la Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé une plainte contre Binance, la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde, et son fondateur et PDG, Changpeng Zhao.

En conséquence, Bitcoin a enregistré une baisse d’environ 4 % dans l’heure qui a suivi le dépôt de la plainte par la SEC. D’autres crypto-monnaies majeures, telles que Ether et le BNB de Binance, ont également été touchées, enregistrant des baisses d’environ 4,5 % et 8 % respectivement.

L’influence de Binance

La SEC a déposé une plainte de 136 pages contre Binance et Zhao, alléguant “un vaste réseau de tromperie” et “un mépris flagrant des lois fédérales sur les valeurs mobilières et des protections qu’elles offrent aux investisseurs et aux marchés.

La portée de Binance dans le marché des crypto-monnaies est considérable. L’échange a traité plus de dix fois le volume de Coinbase, par exemple, au cours des dernières 24 heures. Cependant, après l’annonce de la plainte de la SEC, Binance a vu une sortie de trading de 69 millions de dollars.

Répercussions sur le marché

La chute de Bitcoin n’a pas été isolée. Le marché dans son ensemble a été touché, avec une diminution d’environ 4,5 % de la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies dans l’heure qui a suivi le dépôt de la plainte par la SEC. Cela démontre l’influence significative de Binance sur le marché global des crypto-monnaies.

La réponse de Binance

Binance a réagi à la plainte de la SEC en déclarant : “Bien que nous prenions les allégations de la SEC au sérieux, elles ne devraient pas faire l’objet d’une action d’application de la SEC, encore moins sur une base d’urgence. Nous avons l’intention de défendre vigoureusement notre plateforme.

Impact sur le marché des crypto-monnaies

En raison des actions de la SEC, les investisseurs ont retiré environ 790 millions de dollars de la firme d’échange de crypto-monnaies Binance et de sa filiale américaine au cours des dernières 24 heures. Cette action en justice menace également Coinbase, un autre géant de la crypto-monnaie, qui a été poursuivi par la SEC​​.

Près de 779 millions de dollars en jetons crypto ont été retirés de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies du monde, et 13 millions de dollars de sa filiale américaine, Binance.US, depuis que la SEC a déposé sa plainte lundi matin​​.

L’action de la crypto-monnaie de Binance a chuté de 299 dollars l’action à 279 dollars dans les deux heures précédant la clôture du marché lundi, et a baissé de 10 % au total au cours des cinq derniers jours​.

Autres conséquences de la plainte de la SEC

La SEC a déposé une autre plainte mardi matin, cette fois contre la société californienne Coinbase. La SEC a affirmé que Coinbase exploitait sa plateforme de trading de crypto-monnaies comme un courtier non enregistré et prétendait qu’elle avait fait ses milliards de dollars de manière “illégale”. Moins d’une heure après l’annonce de la plainte, l’action de Coinbase a chuté de plus de 16 %​.

La plainte de la SEC contre Binance a entraîné de nombreuses conséquences sur le marché des crypto-monnaies. Avec 120 millions d’utilisateurs enregistrés dans le monde, la portée de Binance est considérable. À titre de comparaison, Coinbase compte environ 56 millions d’utilisateurs​​.

Le futur des crypto-monnaies

La récente chute du Bitcoin et les retombées de la plainte de la SEC contre Binance mettent en évidence les défis auxquels le marché des crypto-monnaies est confronté. Alors que les régulateurs du monde entier cherchent à établir des normes et des réglementations pour le secteur, les investisseurs doivent être conscients des risques associés à l’investissement dans les crypto-monnaies.

Il est clair que le marché des crypto-monnaies est en pleine évolution, et la récente chute du Bitcoin ne fait qu’accentuer cette réalité. En tant qu’investisseurs, il est crucial de rester informé des dernières nouvelles et de comprendre comment elles peuvent affecter vos investissements. N’oubliez pas que bien que le marché puisse être volatile, il offre également d’énormes opportunités pour ceux qui sont prêts à naviguer dans ses eaux tumultueuses.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.