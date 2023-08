Avec une caméra arrière et frontale géante, une batterie immense… Caractéristiques du téléphone Samsung Galaxy M31s

Dernière mise à jour le 5 août 2023 par Samuel

Vous cherchez un smartphone à la fois puissant et abordable ? Découvrez le Samsung Galaxy M31s, le dernier né de la gamme Galaxy, doté de caméras avant et arrière géantes et d’une batterie impressionnante ! Nous allons détailler les spécifications de ce petit bijou technologique. Continuez à lire pour en savoir plus.

Le Design et l’écran

La compagnie Samsung s’est attelée à améliorer l’écran et corriger les défauts du modèle précédent, le Samsung Galaxy M31, dans cette nouvelle version. L’écran du téléphone est de type Infinity, mesurant 6.5 pouces avec une qualité FHD+ et une résolution de 1080×2400 pixels, protégé par une couche Corning Gorilla Glass.

La mémoire et la connectivité

Concernant la mémoire, il existe deux versions du Samsung Galaxy M31s :

Version 1 : 128 Go de stockage avec 6 Go de RAM.

: de stockage avec de RAM. Version 2 : 128 Go de stockage avec 8 Go de RAM.

De plus, la mémoire peut être augmentée avec une carte mémoire. Pour la connectivité, le téléphone accepte deux cartes Nano Sim et supporte les réseaux 2G, 3G, et 4G.

La caméra

Le Samsung Galaxy M31s est équipé d’une caméra frontale de 32 mégapixels avec une ouverture de F/2.0. La caméra arrière est quadruple, avec une caméra principale de 64 mégapixels (F/1.8), une seconde caméra de 12 mégapixels (F/2.2), une troisième de 5 mégapixels (F/2.4) et une quatrième également de 5 mégapixels (F/2.4).

Le processeur et la batterie

Le téléphone est doté d’un processeur Exynos 9611 avec une technologie 10 nanomètres, accompagné d’un processeur graphique Mali-G72 MP3. La batterie est véritablement impressionnante avec une capacité de 6000 milliampères et supporte la charge rapide à 25 watts.

Détails supplémentaires

Le poids du téléphone est d’environ 203 grammes, ce qui en fait un appareil relativement léger malgré ses caractéristiques puissantes.

Le Samsung Galaxy M31s est un téléphone robuste, doté de caractéristiques haut de gamme. Que vous soyez un amateur de photographie ou à la recherche d’un téléphone avec une grande autonomie, ce modèle mérite votre attention. N’attendez plus et découvrez ce que ce smartphone peut vous offrir !