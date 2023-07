ATTENTION : L’Oppo Reno 10 va EXPLOSER le marché avec son lancement CHOC le 10 juillet !

Préparez-vous à être renversés ! Le géant de la technologie Oppo s’apprête à bouleverser le monde de la téléphonie mobile avec le lancement tant attendu de sa série Reno 10. Marquez bien la date du 10 juillet dans vos agendas, car cette journée pourrait bien changer votre vie pour toujours !

Un lancement qui fait vibrer le monde entier

OPPO Reno 10 series launch next week!

Using both the last 2 generations: Reno 7 Pro & 8 Pro

I just love the design, build and in hand feel

Apart from that everything else has been pretty meh…

Reno 10 Pro+ finally feels like a complete package, looking forward to the price 👀 pic.twitter.com/zXm31Lk5CA

— Shishir (@ShishirShelke1) July 3, 2023