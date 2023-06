Attention : Arnaque à la smartwatch – Si vous recevez une montre connectée par courrier, ne l’allumez pas !

Dans un monde de plus en plus interconnecté, où les nouvelles technologies sont à la portée de tous, il est primordial de rester vigilant face aux potentiels dangers qui nous guettent. L’une de ces menaces concerne les arnaques liées aux smartwatches reçues par courrier.

Une smartwatch non sollicitée : une arnaque courante

Récemment, des cas d’envois non sollicités de smartwatches ont été signalés. La méthode est simple : une montre connectée arrive directement dans votre boîte aux lettres, sans que vous l’ayez commandée. Cette situation, bien que surprenante, peut sembler attrayante au premier abord. Qui n’aimerait pas recevoir un gadget high-tech gratuitement ?

Cependant, il est crucial de rester prudent. En effet, si vous recevez une smartwatch par courrier sans l’avoir commandée, il est fortement déconseillé de l’allumer.

Les risques potentiels

Le risque de malware

L’un des risques majeurs de l’utilisation d’une smartwatch non sollicitée est l’introduction possible de malware dans votre système. Les appareils peuvent être préchargés avec des logiciels malveillants conçus pour infecter votre smartphone dès que la smartwatch est couplée. Ces logiciels malveillants peuvent voler vos données personnelles, votre identité, vos mots de passe, et peuvent même prendre le contrôle de votre appareil.

Les arnaques liées aux avis en ligne

Un autre risque possible est lié à une arnaque courante visant à gonfler artificiellement les avis positifs d’un produit en ligne. Les vendeurs envoient des produits non sollicités à des personnes aléatoires, puis rédigent un avis “vérifié” en leur nom pour améliorer la réputation du produit. C’est une pratique trompeuse qui fausse la perception des consommateurs concernant la qualité et la fiabilité d’un produit.

Que faire si vous recevez une smartwatch non sollicitée ?

Si vous êtes dans cette situation, voici quelques étapes à suivre :

Ne l’allumez pas et ne l’associez pas à votre smartphone.

Ne fournissez aucune information personnelle.

Signalez l’incident à votre bureau de poste local et à l’autorité de régulation des communications dans votre pays.

Si vous pouvez identifier l’entreprise à l’origine de l’envoi, contactez-la pour demander des explications et envisagez de déposer une plainte.

Bien que la perspective de recevoir un cadeau non sollicité puisse sembler séduisante, dans le monde de la technologie, il est essentiel de rester vigilant. N’oubliez pas : si une offre semble trop belle pour être vraie, c’est probablement le cas.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.