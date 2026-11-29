Une robe bleue et dorée, 16 Go de mémoire et le jeu inclus : cette Radeon vise aussi les collectionneurs. Son grand format impose quelques vérifications.

La Radeon RX 9070 XT d’ASUS change de tenue pour les fans d’Onimusha. Cette édition spéciale associe un habillage bleu et doré inspiré du Gantelet Oni à une copie du jeu Onimusha: Way of the Sword. Elle reste une véritable carte graphique pour PC, mais son intérêt tient aussi à ce que l’on voit à travers la vitre du boîtier.

Une décoration qui ne s’arrête pas à la boîte

Le carénage et la plaque arrière reprennent l’univers du jeu de CAPCOM. ASUS présente cette collaboration comme une édition limitée, sans donner de quantité totale dans son communiqué officiel, daté du 27 octobre. Il faut donc la considérer comme une déclinaison pour collectionneurs, plutôt que comme une nouvelle génération de Radeon.

Le fabricant annonce également le jeu en édition standard. Sa récupération passe par une procédure d’échange de code, détaillée sur la page ASUS : mieux vaut conserver la facture et lire les conditions de l’offre chez le vendeur retenu. La présence du jeu sur une photo d’emballage ne remplace pas ces conditions.

Une RX 9070 XT de 16 Go, à loger dans un grand espace

La référence exacte est TUF-RX9070XT-O16G-ONIMUSHA. Sa fiche technique indique 16 Go de GDDR6, une interface mémoire de 256 bits et quatre sorties vidéo : trois DisplayPort et une HDMI. Elle peut ainsi gérer plusieurs écrans, sous réserve de leurs connexions et des définitions choisies.

Avant de regarder les fréquences, vérifiez surtout les dimensions : 330 mm de longueur, 140 mm de hauteur et 62,5 mm d’épaisseur, avec un encombrement de 3,125 emplacements. Mesurez l’espace réellement disponible, notamment si un radiateur ou des ventilateurs occupent l’avant du boîtier. ASUS recommande une alimentation de 850 W et trois prises à huit broches ; cette recommandation concerne l’ensemble du PC.

Le supplément se juge sur l’ensemble de l’offre

La page du modèle décrit trois ventilateurs et un double BIOS permettant de choisir entre les modes Quiet et Performance. Ces fonctions concernent le refroidissement et le fonctionnement de la carte ; elles ne prouvent pas un gain particulier face à toutes les autres RX 9070 XT.

Pour choisir, comparez donc le prix final avec celui d’une RX 9070 XT classique, puis la valeur que vous accordez au jeu et au décor exclusif. Pour un achat depuis la France, comparez des offres livrées à votre adresse, avec le même vendeur et les mêmes conditions de garantie.

Image : ASUS / CAPCOM, visuel du dossier de presse officiel.