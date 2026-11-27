Le PN55 rassemble USB4, Wi-Fi 7 et deux ports réseau dans un boîtier de 0,6 litre. Sa sortie japonaise précise les équipements fournis.

Ce mini-PC ASUS se cache derrière votre écran et peut en piloter quatre à la fois

Un ordinateur de bureau peut disparaître derrière le moniteur tout en alimentant plusieurs écrans. C’est le principe de l’ASUS ExpertCenter PN55, dont trois configurations arrivent au Japon le 27 novembre. Son boîtier de 0,6 litre accueille notamment de l’USB4, deux ports Ethernet à 2,5 Gb/s et une mémoire extensible.

Visuel officiel : ASUS.

ASUS Japon a détaillé cette commercialisation dans un communiqué publié le 26 novembre. Le PN55 était déjà connu à l’international : cette étape apporte des précisions sur les versions japonaises, pas la découverte d’un ordinateur entièrement nouveau. Aucun tarif français ne doit être déduit des prix de ce marché.

Une fixation fournie pour libérer le bureau

Le châssis mesure 130 × 130 × 34 mm. ASUS fournit un support VESA pour le monter derrière un écran compatible. Cette possibilité laisse davantage de surface pour le clavier, les documents ou un espace de travail réduit. Elle implique aussi de penser à l’accès au bouton de mise en marche et aux câbles une fois l’appareil installé.

Le mini-PC reste un ordinateur distinct du moniteur. Changer l’écran ne signifie donc pas remplacer toute la machine, contrairement à un tout-en-un. Inversement, les périphériques et l’alimentation occupent toujours une place : le petit volume du boîtier ne résume pas celui de l’installation complète.

Quatre écrans, sans confondre affichage et jeu vidéo

La fiche ASUS met en avant la prise en charge de quatre affichages. C’est intéressant pour répartir une messagerie, des tableaux et une visioconférence sur plusieurs surfaces. Cette capacité ne signifie pas que quatre jeux exigeants fonctionneront simultanément avec une qualité élevée.

Avant de brancher ses moniteurs, il faut contrôler les connecteurs disponibles et leurs résolutions acceptées. Un adaptateur peut résoudre une différence de prise sans offrir automatiquement toutes les capacités du port d’origine. Le nombre d’écrans et les performances graphiques sont deux critères distincts.

Une machine compacte qui conserve des possibilités d’évolution

Les trois versions japonaises utilisent des processeurs Ryzen AI 400 différents. Elles disposent de 16 Go de DDR5 et de deux emplacements SO-DIMM, avec une capacité maximale annoncée de 96 Go. Le Wi-Fi 7 et les deux interfaces Ethernet peuvent également intéresser un poste relié à des équipements réseau.

Pour choisir, mieux vaut partir de ses logiciels et de ses périphériques que du seul mot « AI ». La mémoire nécessaire, les ports réellement utilisés et les conditions de garantie dans son pays comptent davantage qu’une conversion de tarif étranger. La sortie japonaise confirme une configuration concrète ; elle ne démontre pas encore ses performances dans un test indépendant.