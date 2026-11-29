Le petit boîtier contient déjà son processeur. Selon la référence, il reste à acheter la mémoire, le stockage et le système : voici ce que le prix du kit peut cacher.

Un ASUS NUC 16 Pro vendu « en kit » n’est pas nécessairement prêt à démarrer au déballage. Le processeur est déjà présent dans ce petit ordinateur, mais la mémoire, le SSD et le système peuvent rester à votre charge. Pour comparer son prix avec celui d’un PC complet, il faut donc regarder ce que contient la référence précise proposée par le vendeur.

Commencez par la ligne mémoire, pas par le maximum annoncé

La fiche américaine du NUC 16 Pro distingue le mini-PC et le kit, avec plusieurs configurations. Certaines indiquent une mémoire LPDDR5x déjà intégrée ; d’autres utilisent des modules amovibles et mentionnent explicitement une livraison sans mémoire. Le mot « kit » ne suffit donc pas, à lui seul, pour choisir les bonnes barrettes.

Avant toute commande, demandez au vendeur la référence complète et le type de mémoire accepté. Une capacité maximale élevée n’est pas une capacité incluse. Notez séparément la quantité livrée et celle que vous souhaitez obtenir : cela évite d’acheter des modules inutiles ou incompatibles avec la version retenue.

Le SSD et le système comptent dans l’addition

Pour les kits dépourvus de stockage, ASUS indique un SSD M.2 2280 NVMe, avec des possibilités PCIe 4.0 ou 5.0 selon les caractéristiques publiées. Le format est aussi important que la capacité : ne choisissez pas simplement un SSD parce que son emballage porte le mot NVMe.

Le kit est également présenté sans système préinstallé. La liste de compatibilité comprend notamment Windows 11 et Ubuntu 24.04 LTS. Installer un système et disposer d’une licence quand elle est nécessaire font partie de la préparation ; ce n’est pas une étape déjà réalisée parce que le boîtier porte un logo ASUS.

Pour établir votre budget, utilisez une petite liste : prix du kit, mémoire éventuellement absente, SSD, puis système. Comparez ce total avec une configuration complète réellement équivalente. Un prix d’appel isolé ne permet pas de conclure que le kit revient moins cher.

Vérifiez aussi ce qui sera branché autour

L’alimentation externe et un support VESA figurent dans les accessoires annoncés. ASUS précise toutefois que le cordon secteur dépend de la région et peut manquer sur certaines références. Une offre importée mérite donc une vérification particulière de ce contenu.

Enfin, ce NUC ne propose pas de prise audio analogique dans la fiche consultée : prévoyez une connexion adaptée pour votre casque ou vos enceintes. Pensez également à l’écran, au clavier et à la souris dans votre comparaison. Le bon choix est celui d’un ensemble utilisable pour votre bureau, avec ses composants identifiés, plutôt que celui du boîtier affichant le montant le plus bas.

Image : ASUS, visuel du dossier de presse officiel.