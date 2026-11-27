L’AQUOS sense11 arrive au Japon avec une batterie de 5 000 mAh dans un boîtier de 157 g et 7,6 mm. Un repère concret face aux smartphones vendus en France.

Sharp loge une batterie de 5 000 mAh dans un smartphone de 157 g et de 7,6 mm d’épaisseur. L’AQUOS sense11, annoncé le 17 novembre, commence sa commercialisation japonaise le 26 novembre, y compris dans une version sans abonnement opérateur. Sa proposition tient d’abord à ce poids contenu. Aucun lancement français n’est annoncé dans les documents consultés.

Les batteries de grande capacité ne sont plus rares, mais elles accompagnent souvent des appareils imposants. Le sense11 choisit un écran de 6,2 pouces et un boîtier relativement court. Pour comprendre ce que cela représente, il faut regarder ensemble la hauteur, la largeur et la masse, plutôt que le seul chiffre en milliampères-heures.

Un format léger, sans record d’autonomie proclamé

Le communiqué officiel de Sharp donne 151 × 73 × 7,6 mm et 157 g. Pour situer ce gabarit avec un appareil proposé en France, la fiche française du Xiaomi 18 Pro indique 151,8 × 72 × 8,46 mm et 198 g dans ses finitions noire, blanche et bordeaux. La version bleue monte à 203 g.

Repère de gabarit AQUOS sense11 Xiaomi 18 Pro, hors finition bleue Hauteur 151 mm 151,8 mm Largeur 73 mm 72 mm Épaisseur annoncée 7,6 mm 8,46 mm Poids 157 g 198 g Batterie typique 5 000 mAh 6 000 mAh

Le Sharp est ainsi 41 g plus léger, mais un millimètre plus large. « Léger » ne signifie donc pas automatiquement « plus étroit ». Le Xiaomi conserve une capacité de batterie supérieure et un équipement différent : ce tableau sert à visualiser l’encombrement, pas à classer les performances ou le rapport qualité-prix.

Les deux jours annoncés ont un scénario précis

Sharp estime une utilisation sur deux jours, avec dix heures d’activité quotidiennes : quatre heures de vidéo, trois de musique en streaming, deux de réseaux sociaux et une de jeu. Il s’agit d’une estimation selon son protocole, pas d’un résultat obtenu par Menow.

Le temps passé sur le réseau mobile, la luminosité et les applications réellement utilisées peuvent modifier le résultat. On ne peut pas transformer les 5 000 mAh en une durée garantie, ni comparer cette promesse à celle d’un autre fabricant sans rapprocher leurs conditions de mesure. L’intérêt établi reste l’association de cette capacité et du poids annoncé.

Le « 240 Hz » de Sharp demande aussi une explication

La fiche officielle de l’AQUOS sense11 décrit une dalle Pro IGZO OLED. Le communiqué explique son mode annoncé à 240 Hz : il associe 120 actualisations par seconde à l’insertion d’images noires entre les affichages. Il ne faut donc pas comprendre que chaque jeu produira 240 images différentes par seconde.

La disponibilité de cet affichage dépend des réglages et des applications. Ce détail est utile pour juger la fluidité promise : la fréquence de fonctionnement d’un écran et la cadence calculée par le jeu sont deux informations distinctes.

Quatre évolutions d’Android et six ans de sécurité annoncés

Le téléphone est lancé sous Android 17 avec un Snapdragon 7s Gen 3. Sharp prévoit jusqu’à quatre changements de version du système et six ans de mises à jour de sécurité à compter du lancement. La présentation du produit précise que cette durée se calcule depuis sa sortie, pas depuis la date à laquelle chaque acheteur décide de l’acquérir.

L’équipement comprend une caméra principale stabilisée et un ultra grand-angle, tous deux d’environ 50 Mpx. Le constructeur ajoute des outils de suppression d’ombres, de reflets et de personnes, ainsi qu’un masquage des textes pouvant révéler un lieu. Le résultat de ces traitements dépend de la scène ; ce ne sont pas des mesures comparées de qualité photo.

Les variantes et couleurs peuvent différer selon le vendeur japonais. Pour la France, aucun prix local ni canal de distribution n’est établi par cette annonce. L’AQUOS sense11 retient surtout l’attention par un arbitrage matériel : une batterie de 5 000 mAh, un suivi logiciel annoncé sur plusieurs années et une masse sensiblement inférieure à celle de nombreux appareils très équipés.

Photo : Sharp.