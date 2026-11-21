Apprendre à mixer sans acheter de platines : Backspin vous fait pratiquer dans le navigateur

Backspin permet de commencer à apprendre le mix dans son navigateur, sans acheter de contrôleur ni préparer une bibliothèque de morceaux. Le site propose 21 leçons et des exercices sur des platines virtuelles. Son intérêt est de faire essayer les gestes, plutôt que d’obliger le débutant à regarder des heures de tutoriels avant de toucher aux commandes.

De la démonstration au geste à refaire

Le parcours se répartit en six parties. Les bases musicales, l’égalisation, les repères et les transitions font partie des notions abordées. Les deux platines virtuelles sont accompagnées d’une table de mixage à trois bandes. La commande Show me montre une manipulation ; les exercices peuvent ensuite apporter un retour correctif. L’interface utilise des intitulés anglais : les explications françaises ci-dessous traduisent le principe, pas les noms des boutons.

Ce fonctionnement permet de travailler une difficulté à la fois. Par exemple, avant de chercher une transition spectaculaire, on peut se demander si les deux morceaux restent en rythme. C’est une question différente de leur volume ou de leur tonalité. Séparer ces problèmes aide à comprendre pourquoi une transition paraît confuse.

Ouvrez le parcours et partez des premiers exercices. Les six morceaux d’entraînement intégrés permettent de débuter sans compte et sans importer de fichier. Regardez la démonstration d’un seul geste. Repérez ce qui change à l’écran et ce que vous devez écouter. Refaites l’exercice avant d’ajouter des effets. Si vous modifiez plusieurs commandes en même temps, il devient difficile d’identifier la cause d’une amélioration. Relisez le retour de l’exercice. Recommencez en corrigeant le point indiqué plutôt qu’en cherchant immédiatement une autre transition. Passez ensuite à vos morceaux. Choisissez d’abord deux titres que vous connaissez bien pour vous concentrer sur la manipulation.

Importer une playlist ne fournit pas forcément les morceaux

Le site annonce des imports de fichiers locaux, l’accès à Audius et la reprise de playlists provenant notamment d’Apple Music, Spotify et de logiciels DJ. Ces fonctions ne doivent pas être confondues avec un accès intégral aux catalogues des services musicaux. Retrouver une liste de titres et disposer des fichiers audio permettant de les mixer sont deux choses distinctes.

Pour un premier essai, les morceaux intégrés évitent précisément cette complication. Avant de préparer une longue session personnelle, vérifiez ce que l’import a effectivement chargé et si chaque titre peut être utilisé.

Un point de départ, pas l’expérience complète d’une soirée

Le parcours officiel de Backspin donne un cadre pour pratiquer. Il ne permet pas de promettre qu’après 21 leçons chacun saura animer une soirée. Gérer un vrai public, choisir la suite musicale et manipuler un matériel physique ajoutent d’autres difficultés. Pour le lecteur qui hésite à investir, l’usage le plus concret est de vérifier s’il aime écouter, recommencer et ajuster une transition avant d’acheter son premier équipement.