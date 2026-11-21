Trois usages pour comprendre les 24 heures Apple et les 12 jours Garmin : sommeil, GPS et musique, sans comparer des protocoles différents.

Apple Watch Series 12 ou Garmin Venu 4 : 24 h ou 12 jours, à quelles conditions ?

Pour espacer les recharges, la Garmin Venu 4 de 45 mm dispose d’une réserve annoncée bien supérieure : jusqu’à 12 jours en mode montre, contre 24 heures d’usage normal pour l’Apple Watch Series 12. Mais ces chiffres proviennent de protocoles différents. Ils ne signifient ni douze jours de GPS, ni une autonomie identique avec l’écran allumé en permanence.

La question utile est celle de votre journée : voulez-vous porter la montre nuit et jour, courir avec le GPS ou écouter de la musique sans téléphone ? Voici trois situations pour interpréter les chiffres sans les transformer en résultats d’un essai Menow.

Les valeurs à comparer avant de choisir

Usage annoncé Apple Watch Series 12 Garmin Venu 4, 45 mm Usage quotidien Jusqu’à 24 h en utilisation normale Jusqu’à 12 jours en mode montre connectée Économie d’énergie Jusqu’à 38 h Jusqu’à 25 jours Sport extérieur Jusqu’à 10 h d’entraînement en extérieur Jusqu’à 20 h en GPS seul ; 19 h tous systèmes ; 17 h tous systèmes et multibande Sport et musique sur la montre Pas de valeur séparée retenue dans la fiche consultée Jusqu’à 9 h avec tous systèmes et musique, également 9 h avec multibande et musique Recharge rapide documentée Environ 30 min pour atteindre 80 % Pas de durée comparable retenue ici

Les modes ne portent pas la même charge de travail. Le tableau d’autonomie Garmin sépare notamment le positionnement et la musique. La valeur Apple concerne un entraînement extérieur selon ses propres conditions. On ne peut donc pas en déduire un gain précis en pourcentage sur le même parcours.

1. Vous voulez garder la montre pour dormir

Avec la Venu 4, la réserve quotidienne annoncée permet d’envisager plusieurs nuits entre les charges, en fonction des fonctions actives. C’est le bénéfice concret pour celui qui oublie régulièrement son chargeur. Le résultat baisse avec l’écran permanent, les activités GPS et les fonctions sollicitées ; les 12 jours représentent une limite constructeur, pas une durée garantie.

La Series 12 demande davantage d’organisation. Ses 24 heures ne créent pas automatiquement une fenêtre libre pour la recharge si vous voulez aussi mesurer votre sommeil. La fiche française de l’Apple Watch indique toutefois qu’une charge de cinq minutes peut fournir jusqu’à dix heures de suivi du sommeil. Ce dépannage dépend du matériel de recharge et des conditions : il ne remplace pas une recharge complète.

Un créneau pendant la douche ou au bureau peut donc convenir à un utilisateur régulier. Si vous ne voulez pas penser quotidiennement à cette routine, l’avantage pratique reste du côté de la Garmin.

2. Vous courez une heure avec le GPS

Les deux réserves annoncées couvrent largement une séance isolée d’une heure lorsque la batterie dispose d’une charge suffisante. La différence se ressent surtout après plusieurs journées d’usage. Avant une sortie longue, consultez le pourcentage restant plutôt que le seul nombre de jours estimé.

Sur la Garmin, gardez le même mode satellite pour comparer vos sorties. Le GPS seul et le multibande n’ont pas le même coût énergétique. Une zone dégagée et un itinéraire bordé d’immeubles peuvent aussi conduire à privilégier des réglages différents. Réduire la précision uniquement pour retrouver le chiffre le plus élevé n’est pas toujours un bon compromis.

3. Vous voulez courir sans téléphone, avec de la musique

La ligne à regarder sur la Venu 4 devient celle des neuf heures annoncées avec la musique, et non les vingt heures du GPS seul. Les écouteurs et la lecture audio changent donc fortement la marge disponible. Il serait trompeur d’additionner vingt séances d’une heure en oubliant cette différence et la consommation entre les sorties.

Pour l’Apple Watch, la valeur générale de dix heures ne permet pas ici d’annoncer dix heures garanties avec votre service musical, vos écouteurs et éventuellement une connexion cellulaire. Nous conservons volontairement la case non renseignée plutôt que de fabriquer une équivalence.

Le chargeur compte autant que le maximum annoncé

La Venu 4 de 45 mm répond mieux à la priorité « plusieurs jours sans charge ». La Series 12 peut convenir à une routine de recharge brève et régulière. Ne transposez pas le tableau à la Venu 4 de 41 mm : Garmin publie des valeurs inférieures pour ce boîtier.

Enfin, une montre que vous utilisez beaucoup peut tenir moins longtemps que son maximum sans être défectueuse. Comparez des journées proches en notifications, écran, GPS et musique avant de conclure à un problème de batterie.