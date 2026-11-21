Une recharge de quinze minutes annoncée pour douze heures d’utilisation, trois nouvelles complications de santé et une puce renouvelée : la Series 12 apporte davantage qu’un gain d’autonomie pendant le sport. Un retour d’usage publié le 20 novembre met en avant quatre évolutions, dont une fonction encore réservée à la bêta de watchOS 27.3.

Il faut séparer ce qui relève du matériel de la montre, du ressenti d’un utilisateur et d’un logiciel encore en test. Le témoignage ne constitue pas un essai comparatif Menow et ne donne pas de mesures de décharge réalisées en parallèle avec la Series 11.

1. La puce S11 change surtout la réactivité ressentie

La Series 12 passe à la puce S11, contre la S10 de la génération précédente. Ryan Christoffel décrit une montre plus réactive dans les tâches courantes et un Siri AI moins lent que sur les anciens modèles qu’il a utilisés. Il s’agit d’une appréciation après usage, sans temps d’exécution chiffré permettant d’annoncer que chaque commande gagne un nombre précis de secondes.

Pour le lecteur, l’enjeu est la fréquence de ces petites interactions : lancer une commande vocale, consulter une information, revenir au cadran. Un gain de fluidité devient utile lorsqu’on utilise réellement la montre pour ces actions. Il ne suffit pas, à lui seul, à prouver une amélioration de la précision des mesures sportives.

2. Trois complications évitent d’ouvrir les applications

Le nouveau système de capteurs de santé permet d’afficher directement sur le cadran trois informations mises à jour : la fréquence cardiaque, le nombre de pas du jour et le score de préparation (« Readiness »). Une complication est ce petit élément consultable autour de l’heure, pas une nouvelle application à chercher dans les menus.

La différence d’usage est donc immédiatement visible : pour suivre ses pas, on regarde le cadran plutôt que d’ouvrir une page dédiée. Le témoignage ne fournit toutefois pas de protocole indépendant établissant la précision de ces nouveaux capteurs. Un score de préparation reste une aide au suivi, pas une consigne médicale ni une obligation de s’entraîner.

3. Siri Recap est encore une fonction de bêta

L’auteur utilise watchOS 27.3 en bêta et décrit Siri Recap sur la Series 12. La fonction prend des notes de conversations au fil de la journée et produit des résumés avec Apple Intelligence, pour retrouver ensuite une information oubliée. Il rapporte que les éléments dont il ne se sert pas sont supprimés automatiquement.

Cela ne permet pas de promettre une fonction disponible dès maintenant en français sur toutes les montres vendues en France. Le témoignage ne confirme ni le calendrier français ni les langues prises en charge. La captation de conversations mérite aussi de comprendre les réglages proposés et d’informer les personnes concernées, plutôt que de traiter cette fonction comme un simple nouveau cadran.

4. Quinze minutes de recharge offrent davantage de marge

Point comparé Series 11 Series 12 Utilisation annoncée après 15 minutes de charge Jusqu’à 8 heures Jusqu’à 12 heures Autonomie générale Base de comparaison Décrite comme largement similaire Entraînement en extérieur Base de comparaison Gain de durée rapporté de 25 %

La recharge raccourcie intéresse particulièrement ceux qui portent leur montre au lit : un passage rapide sur le chargeur le soir peut laisser davantage de marge pour la nuit. Ces durées sont annoncées, pas mesurées ici. Le gain de 25 % concerne les entraînements extérieurs et ne doit pas être étendu à tous les usages.

Pour choisir, partez du manque réel de votre Series 11 : réactivité, lecture des données au cadran ou temps disponible pour recharger. Siri Recap, encore en bêta et sans disponibilité française confirmée dans ce retour, ne doit pas être considéré comme un avantage immédiatement acquis à l’achat.