L’Apple TV 4K peut renforcer les voix et réduire les écarts de volume. Deux réglages distincts, leurs étapes et les modèles concernés.

Monter le volume pour comprendre une conversation, puis le baisser dès la scène d’action suivante : sur Apple TV 4K, deux fonctions distinctes peuvent limiter ce va-et-vient. L’une rend les voix plus présentes, l’autre resserre les écarts entre les sons faibles et puissants. Renforcer les dialogues et diminuer les sons forts ne produisent donc pas exactement le même résultat. Leur disponibilité dépend du modèle, du contenu et de la sortie audio utilisée.

Les voix sont noyées ? Commencez par leur donner la priorité

Le volume général augmente tout ce qui sort des enceintes. Si la musique couvre déjà la parole, tourner le son plus fort peut rendre l’ensemble plus bruyant sans résoudre le problème de lisibilité. Il faut alors agir sur la place des voix dans le mélange sonore.

Apple distingue un renforcement modéré des dialogues et un niveau plus appuyé, susceptible de modifier davantage l’équilibre prévu par le mixage. La bonne méthode consiste à commencer avec le traitement le moins fort et à reprendre le même passage : le but est de comprendre les mots sans perdre inutilement la musique et l’ambiance.

Les notes officielles de tvOS 18 précisent que cette amélioration de la parole est prise en charge sur les Apple TV 4K de deuxième génération et ultérieures, avec les haut-parleurs du téléviseur, les équipements HDMI et les appareils Bluetooth, dont les AirPods. La fonction existait aussi dans certaines configurations HomePod sur des versions précédentes : il ne faut pas confondre cet ancien périmètre avec les possibilités élargies.

Les scènes d’action vous font sursauter ? Réduisez plutôt les écarts

L’autre fonction agit sur la plage dynamique, c’est-à-dire l’écart entre les passages discrets et les pics sonores. Elle sert notamment lorsque le niveau confortable pour une conversation devient excessif pendant une explosion. On cherche alors moins à mettre une voix en avant qu’à rendre l’ensemble plus régulier.

Dans sa documentation française des réglages audio de l’Apple TV 4K, Apple indique les manipulations suivantes :

Pendant un film, affichez les commandes de lecture, puis ouvrez les options audio. Choisissez « Améliorer les dialogues » si la parole manque de présence ; commencez par « Améliorer » avant de passer à « Améliorer davantage ». Activez « Diminuer les sons forts » si ce sont surtout les écarts de niveau qui gênent. Pour définir vos préférences par défaut, ouvrez Réglages, puis Vidéo et audio.

Ces deux traitements ne remplacent pas un changement de format sonore. Inutile, pour cette seule raison, de transformer une installation multicanale en stéréo : la clarté de la parole et le nombre de canaux sont deux questions différentes.

Si les dialogues restent difficiles, une option d’accessibilité va plus loin

Apple documente aussi une option d’isolation vocale dans les réglages d’accessibilité. Elle permet d’ajouter un choix plus radical au traitement des dialogues : les autres composantes du son sont fortement atténuées pour privilégier au maximum la compréhension de la parole.

Ce mode répond à un besoin de clarté maximale. Son effet n’est donc pas équivalent à une correction discrète du son. S’il devient plus facile de suivre les répliques mais que l’ambiance paraît effacée, cela correspond au compromis de ce traitement. Un niveau plus léger peut mieux convenir à une autre personne ou à un autre programme.

Comparez sur la même scène, sans toucher à tous les menus

Pour entendre ce qui change, utilisez un court passage mêlant parole et bruit de fond et ne modifiez qu’une option à la fois. Si vous augmentez simultanément le volume, le mode de la barre de son et le traitement de l’Apple TV, il devient difficile de savoir lequel apporte le résultat recherché.

Si une réplique vous a simplement échappé, il n’est pas nécessaire de modifier toute l’installation. Dans l’app Apple TV, revenir en arrière peut afficher temporairement les sous-titres pendant 10 à 30 secondes. C’est une solution différente : elle aide à rattraper une phrase sans modifier le mixage pour le reste du film.

Enfin, ce guide concerne le boîtier Apple TV 4K et les fonctions réellement proposées pendant sa lecture. Il ne promet pas les mêmes options dans l’application Apple TV installée sur n’importe quel téléviseur, ni pour les autres sources directement raccordées à votre écran.