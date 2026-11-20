Les podcasts vidéo vont rejoindre l’application Apple TV, mais la France ne figure pas dans les cinq pays annoncés pour ce lancement. Pour les regarder ici, Apple renvoie toujours vers l’app Podcasts. Ce changement ajoute donc un nouvel endroit pour découvrir certaines émissions ; il ne supprime ni leur application habituelle ni les règles d’accès aux épisodes payants.

Deux applications, et une différence qui compte en France

Apple TV peut désigner le boîtier de salon, son application de films et séries, ou le service sur abonnement. Dans cette annonce, il s’agit bien de l’application. Les émissions vidéo déjà distribuées dans le catalogue public d’Apple Podcasts doivent y apparaître automatiquement, sans nouveau contrat à signer par leurs créateurs.

La fiche d’Apple destinée aux podcasteurs limite cependant la disponibilité à l’Australie, au Canada, au Mexique, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec les versions logicielles récentes. Elle conserve la formule « prochainement » et ne donne pas de date française. Installer une bêta ne constitue donc pas la garantie de voir cette rubrique sur un compte français.

Votre situation Ce qu’il faut utiliser Vous regardez depuis la France L’app Apple Podcasts ; aucun lancement français dans Apple TV n’est annoncé Vous êtes dans l’un des cinq pays retenus La future rubrique vidéo de l’app Apple TV, selon disponibilité et logiciel L’épisode est réservé aux abonnés d’une émission Apple Podcasts : ces épisodes ne sont pas pris en charge dans l’app Apple TV Vous voulez regarder sur grand écran en France L’app Podcasts du boîtier Apple TV 4K, ou une diffusion AirPlay compatible

Sur le téléviseur, Podcasts n’est pas remplacé

Le guide français de l’Apple TV 4K décrit déjà la lecture de podcasts audio et vidéo dans l’app Podcasts. Il permet de retrouver les émissions suivies, d’enregistrer des épisodes pour plus tard et de reprendre la lecture sur ses appareils. Il faut bien sûr que le créateur propose une version vidéo de l’épisode : une émission uniquement audio ne devient pas une vidéo par ce changement.

Cette distinction évite un achat inutile. Posséder un abonnement au service Apple TV ne débloque pas automatiquement les abonnements de podcasteurs. À l’inverse, le projet d’intégration des émissions publiques ne transforme pas celles-ci en séries réservées aux abonnés du service de streaming.

Si l’épisode se lit sur l’iPhone et que vous souhaitez l’afficher ailleurs, la procédure AirPlay documentée par Apple offre une autre voie, lorsque l’app vidéo utilisée la prend en charge.

Connectez l’iPhone et l’Apple TV 4K, ou le téléviseur compatible AirPlay 2, au même réseau Wi-Fi. Lancez la vidéo et affichez ses commandes de lecture. Touchez le bouton AirPlay, puis sélectionnez le téléviseur ou le boîtier dans la liste. Si un code apparaît sur le téléviseur, saisissez-le sur l’iPhone.

Le point à vérifier avant tout est donc l’application ouverte, puis le pays et le type d’épisode. En France, l’arrivée annoncée dans Apple TV ne vous oblige pas à changer vos habitudes : Podcasts reste l’accès indiqué. Le signal à attendre sera une extension officielle de la liste des pays, plutôt que la seule apparition de la fonction dans une capture américaine.