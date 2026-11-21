Apple Maison allume vos lampes en plein jour ? Ce capteur ajoute la condition qui manque

Détecter une présence ne suffit pas pour automatiser correctement une lampe : il faut aussi savoir si la pièce est déjà éclairée. Le Lafaer LWR02 réunit ces deux informations dans Apple Maison. L’intérêt est de conditionner l’allumage à une faible luminosité, au lieu de déclencher systématiquement l’éclairage dès que quelqu’un entre.

Présence et luminosité répondent à deux questions différentes

Un détecteur indique qu’une personne se trouve dans une zone. Un capteur de lumière mesure l’éclairage ambiant. En combinant les deux, une automatisation peut décider de laisser les lampes éteintes lorsque la lumière du jour suffit.

Le LWR02 ajoute également mouvement, température et humidité. GL.iNet, propriétaire de Lafaer, décrit ces cinq fonctions dans sa présentation du capteur. Le produit avait été annoncé en juillet ; le sujet est ici son usage dans Maison, pas une présentation comme nouveauté lancée ce matin.

Le principe de l’automatisation, étape par étape

Associer le capteur. Ajoutez-le à votre installation Maison compatible Matter et Thread, puis vérifiez que les différentes mesures apparaissent. Choisir la bonne zone. Orientez-le vers la place occupée, pas uniquement vers le passage d’entrée. Définir le déclencheur de présence. Créez une automatisation qui réagit lorsque la zone devient occupée. Ajouter la condition de luminosité. Lorsque la construction de l’automatisation le nécessite, utilisez sa conversion en raccourci pour tester la valeur de lumière avant d’allumer la lampe. Tester de jour et de nuit. Ajustez le seuil en fonction de la pièce et contrôlez ce qui se passe lorsque la lampe elle-même éclaire le capteur.

Il n’existe pas de seuil universel à recopier dans toutes les pièces. Une chambre, un couloir et un bureau n’ont pas les mêmes besoins. L’objectif est d’éviter les allumages inutiles tout en conservant un éclairage suffisant lorsqu’il est nécessaire.

Le radar peut détecter une personne immobile

L’appareil combine un radar à ondes millimétriques et un détecteur infrarouge passif. Le fabricant annonce jusqu’à quatre mètres pour la présence et huit mètres pour le mouvement, avec un champ de 120°. Ce sont des portées annoncées, pas la garantie de couvrir n’importe quel salon depuis n’importe quel angle.

La base magnétique orientable aide au placement. Après installation, il faut surtout essayer la position réellement utilisée pour lire ou regarder la télévision. Une détection correcte à l’entrée de la pièce ne prouve pas que la personne assise plus loin sera toujours repérée.

Les prérequis comptent autant que le capteur

La liaison repose sur Matter sur Thread. Une installation Apple doit disposer d’un équipement compatible assurant les fonctions nécessaires au réseau Thread ; le nom Apple TV ou HomePod ne suffit pas sans vérifier le modèle. Une lampe pilotable dans Maison reste évidemment nécessaire pour l’action d’allumage.

Le capteur fonctionne sur deux piles AAA. L’autonomie maximale annoncée de deux ans dépend notamment de la fréquence des remontées d’informations. Aucun tarif français vérifié n’est retenu ici. Le gain recherché est avant tout une règle mieux pensée : présence et obscurité, plutôt que présence seule.