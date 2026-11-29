Le Q25G5SE6 combine une définition QHD et 360 Hz dans un petit format de 24,5 pouces. Sa fiche officielle précise les conditions de connexion et les limites du pied.

AOC Q25G5SE6 : du QHD à 360 Hz dans un écran de seulement 24,5 pouces

Garder un écran compact sans renoncer à une image plus fine ni à une fréquence élevée : c’est la proposition de l’AOC Q25G5SE6. Ce modèle de 24,5 pouces associe une définition de 2 560 × 1 440 pixels à un rafraîchissement maximal de 360 Hz. Mais pour exploiter cette combinaison, le branchement et la carte graphique comptent autant que la dalle.

Du QHD sur une petite diagonale

La fiche officielle AOC identifie bien le Q25G5SE6 et son écran Fast IPS au format 16:9. Sur 24,5 pouces, le QHD représente environ 120 pixels par pouce, contre environ 90 pour du Full HD de même taille. À distance égale, l’image peut donc présenter des détails plus fins.

Cette définition représente aussi environ 78 % de pixels supplémentaires à calculer par rapport au Full HD. L’intérêt pour jouer dépendra donc de votre configuration : une dalle à 360 Hz ne produit pas elle-même 360 images par seconde. Le jeu et le PC doivent fournir les images.

Le DisplayPort demande une carte compatible DSC

AOC indique un maximum de 1440p à 360 Hz via HDMI 2.1 ou DisplayPort 1.4 avec DSC, un procédé de compression du flux vidéo. Pour les modes élevés en DisplayPort, la marque précise qu’une carte graphique compatible avec cette compression est nécessaire, notamment à partir du QHD 240 Hz en 10 bits RGB ou YCbCr 4:4:4.

L’entrée HDMI 2.1 est annoncée en FRL6, jusqu’à 48 Gbit/s. Cela ne dispense pas de vérifier les capacités de la sortie du PC : AOC rappelle que les réglages proposés peuvent varier selon la carte graphique.

Un pied simple et aucun haut-parleur intégré

Le support permet l’inclinaison, mais pas le réglage en hauteur, la rotation latérale ou le pivot. Une fixation VESA 100 × 100 mm est prévue pour un autre support. La fiche indique une sortie audio, sans haut-parleurs intégrés : il faudra donc prévoir un casque ou des enceintes.

Le modèle figure dans le catalogue chinois. Son prix et sa disponibilité en France ne sont pas établis ici. Pour le comparer à une offre locale, vérifiez la référence complète : le Q25G11SE6 est un autre modèle, dont les caractéristiques et le prix ne doivent pas être transposés automatiquement à ce Q25G5SE6.

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