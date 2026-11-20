Motorola cite 29 téléphones dans son nouveau point sur Android 17 : 9 reçoivent déjà la mise à jour, 20 doivent suivre. Le document vient de la branche brésilienne de la marque. Pour un propriétaire français, il permet de retrouver son modèle, mais ne constitue pas un calendrier français. Un téléphone présent dans la première liste n’a donc pas nécessairement une mise à jour disponible aujourd’hui en France.

Les 9 modèles pour lesquels le déploiement a commencé

Dans son point officiel sur la distribution d’Android 17, Motorola distingue les appareils déjà servis des modèles à venir. Voici le premier groupe, avec les noms employés dans cette annonce.

Famille Modèles cités Signature Motorola Signature Edge Edge 70, Edge 70 Fusion, Edge 70 Fusion+, Edge 60 Pro Razr Razr 70 Ultra, Razr 50 Ultra, Razr Fold Moto G Moto G86

Le Motorola Signature 27 n’entre pas dans ce total : il est livré avec Android 17. Il ne faut pas le confondre avec le premier Signature, qui figure parmi les téléphones à mettre à jour. Les noms des Razr changent aussi suivant les marchés : le Razr 50 Ultra est notamment appelé Razr Plus 2024 aux États-Unis.

Famille Modèles cités Edge Edge 70 Pro, Edge 60, Edge 60 Neo, Edge 60 Fusion, Edge 50 Neo, Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro, Edge 50 Ultra Razr Razr 70, Razr 60, Razr 60 Ultra, Razr 50 Moto G Moto G77, Moto G75, Moto G67, Moto G57, Moto G56, Moto G47, Moto G37, Moto G Max

Le retour des Edge 50 Pro, Neo et Fusion, du Edge 60 Neo, du Razr 50 et des Moto G56 et G75 répond à une inquiétude : ces références manquaient dans une précédente communication. Leur présence confirme la perspective d’une mise à jour dans ce nouveau document, sans permettre de calculer un délai d’attente.

Cette photographie du déploiement ne se transpose pas parfaitement d’un pays à l’autre. L’Edge 60 Fusion a déjà été signalé sous Android 17 en Inde alors qu’il reste dans le groupe « à venir » de l’annonce brésilienne. C’est pourquoi il faut lire les deux tableaux comme le statut communiqué pour ce marché, et non comme un classement mondial définitif.

La vérification utile se fait sur le téléphone. Le guide Motorola de l’Edge 70 sous Android 17 décrit une recherche manuelle dans les paramètres, à la rubrique des mises à jour système. Les intitulés peuvent varier suivant la génération et la version déjà installée.

Relevez d’abord le modèle exact et la version Android dans les informations du téléphone. Une mise à jour de sécurité ne signifie pas forcément un passage à Android 17. Dans les paramètres, ouvrez la rubrique des mises à jour système, puis lancez la recherche de nouvelle version. Si un téléchargement est proposé, lisez sa description : cherchez explicitement la nouvelle version Android et les indications de stockage ou de redémarrage. Pour télécharger un paquet volumineux, privilégiez le Wi-Fi et suivez les instructions affichées par Motorola.

Une absence de proposition sur un modèle éligible ne prouve ni l’abandon de l’appareil ni une panne. Le pays, la variante et l’opérateur peuvent décaler l’arrivée. Aucune date française par modèle n’est établie par l’annonce examinée. Installer un fichier destiné à une autre variante ne remplace pas cette confirmation.

Ce que la mise à jour peut changer au quotidien

Sur l’Edge 70 documenté par Motorola, Android 17 apporte notamment des widgets empilables : météo, calendrier ou musique peuvent partager un même emplacement de l’écran d’accueil. On passe de l’un à l’autre en balayant la pile, au lieu de réserver une zone à chaque widget.

Le système ajoute aussi des possibilités de personnalisation des icônes et des réglages rapides. Les informations en cours peuvent prendre la forme d’une notification actualisée plutôt qu’une succession d’alertes. Le contrôle de la luminosité HDR aide à limiter l’intensité des hautes lumières des photos et vidéos compatibles. Ces éléments donnent une idée des usages ; ils ne garantissent pas que chaque modèle de la liste reçoive exactement toutes les fonctions du même appareil.